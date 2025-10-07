Ubarretxena asegura que el Gobierno Vasco tiene "muy buena atmósfera" y PNV y PSE trabajan "como un único equipo"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena. - Carlos Luján - Europa Press

"Los partidos son libres de hacer los pronunciamientos que estimen oportunos", señala

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha eludido pronunciarse sobre las críticas efectuadas por los alcaldes de San Sebastián y Bilbao al líder del PSE-EE Eneko Andueza y ha asegurado que "los partidos políticos son libres de hacer los pronunciamientos que estimen oportunos" pero el Ejecutivo de coalición tiene "muy buena atmósfera" y trabaja "como un equipo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, se ha pronunciado de este modo tras ser preguntada en relación a las críticas de los dos alcaldes del PNV al secretario general del PSE-EE, en las que Eneko Goia le calificaba de "charlatán" y Juan María Aburto consideraba que escuchándole "se podría pensar que es un líder de la oposición".

Ubarretxena ha eludido como "portavoz de un gobierno de coalición", entre jeltzales y socialistas, "hacer valoraciones sobre pronunciamientos de partidos políticos". En todo caso, ha asegurado que en el seno del Ejecutivo hay "una atmósfera y un ambiente muy bueno" desde el inicio.

"En el Gobierno estamos muy tranquilos", ha manifestado su portavoz, que ha subrayado que el Ejecutivo tiene "un programa de gobierno muy concreto, que define cuáles son las políticas y las actividades que tiene que llevar adelante". Según ha indicado, "eso da muchísima tranquilidad porque nos movemos dentro de ese marco pactado.

Por ello, ha afirmado que "los partidos políticos son libres para hacer los pronunciamientos que estimen oportunos", pero en el Gobierno de coalición "tenemos una muy buena atmósfera y trabajamos todos como un equipo único".