La UDE de la Ertzaintza explosiona un bote de ácido pícrico encontrado en el IES Elexalde de Galdakao (Bizkaia)

Bote con ácido pícrico - IREKIA

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Desactivación de Explosivos (UDE) de la Ertzaintza ha efectuado este lunes la detonación controlada de un bote con ácido pícrico localizado en el Instituto de Educación Secundaria Elexalde, en el municipio vizcaíno de Galdakao.

Según ha explicado el Departamento de Seguridad, el personal del centro educativo ha sido quien ha localizado hacia las 10.00 horas de la mañana de este lunes el compuesto ya seco, en un bote, que contenía alrededor de 50 gramos. Este material al secarse y volverse sólido puede explosionar fácilmente, ya que es muy sensible al impacto, la fricción y el calor.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la UDE que, tras retirar el bote, han realizado una detonación controlada en las inmediaciones del centro educativo.

Hace años era habitual el uso del ácido pícrico en los centros educativos para diversas prácticas en laboratorio, por lo que es común que puedan quedar muestras de dicho producto, ha indicado Seguridad. Se recomienda que, en caso de localizar alguna muestra antigua, no se manipule y se avise a la Ertzaintza para que desde la UDE procedan a su retirada.