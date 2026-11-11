UGT y CCOO aseguran que Euskadi "se ha paralizado" en una huelga "histórica" por la unidad de los sindicatos

Miles de personas secundan la manifestación convocada por CCOO y UGT en Bilbao con motivo de la huelga generak - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han asegurado que la convocatoria de huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, es "histórica" y ha conseguido "paralizar Euskadi" gracias a "la unidad de todos los sindicatos más representativos en Euskadi, con independencia de que las movilizaciones no sean unitarias". Además, han defendido que es "una huelga política" porque "son las políticas las que determinan el acceso a la vivienda y los precios de alquiler".

El presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, Tximi López, y secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, han encabezado la manifestación conjunta que ha partido desde la Plaza Euskadi en Bilbao y ha concluido en el puente del Ayuntamiento, tras recorrer las principales calles de la Villa, con una pancarta con el lema "11N Huelga general. Salarios/Vivienda/Precios".

Durante la marcha, en la que han participado miles de personas, se han coreado gritos de "Contra el fascismo, lucha sindical", "La vivienda es un derecho", "11 de noviembre, huelga general" y "No nos alcanza llegar a fin de mes". Al pasar frente a la sede del PNV, han gritado "Ahí está, la cueva de Alí Babá" y ha alzado sus llaves y las han hecho sonar "como símbolo para exigir el acceso a una vivienda digna y medidas contra el encarecimiento de los alquileres".

En declaraciones previas a la manifestación, Santi Martínez ha denunciado, en primer lugar, la detención de un delegado de CCOO en Derio, en "el ejercicio de la acción de un piquete informativo". Tras asegurar que ha sido "una actuación completamente desproporcionada" de la Ertzaintza, ha mostrado su solidaridad con su compañero y ha exigido su "inmediata liberación".

En cuanto a la convocatoria de huelga general, ha dicho que hoy es "un día importante para la clase trabajadora, en el que el sindicalismo de clase ha brindado su herramienta fundamental, que es la huelga general, para vehiculizar un malestar colectivo en torno a la vivienda y que va a resultar, seguro, una gran movilización tanto en Euskadi como en España".

Sobre los motivos de la huelga, ha recordado que han ampliado la reivindicación del derecho al acceso a la vivienda", a la denuncia del incremento de los precios y cómo afecta a las personas trabajadoras". Además, ha precisado, han incluido entre estos motivos de la huelga "la posibilidad de fortalecer los servicios públicos, que no dejan de ser salario indirecto de las personas trabajadoras".

En cualquier caso, ha asegurado que "el éxito de esta huelga ya está garantizado, porque es un éxito que podemos medir en las grandes movilizaciones que va a haber en Euskadi y en el Estado, acompañadas de un paro laboral importante en sectores como el transporte público, la enseñanza o en sectores importantes de la industria de este país".

"Nos parece un éxito movilizador y también nos parece un éxito que en el debate central de este país esté otra vez el derecho al acceso a la vivienda, entendido como un derecho y no como una forma de negocio", ha remarcado.

En este sentido, ha advertido de que "nuestros legisladores van a tener que mirar a este 11 de noviembre cuando quieran aplicar políticas de vivienda y eso es un objetivo que hemos logrado".

Además, ha señalado que "un tercer objetivo es cambiar la conversación pública del país". "Estamos hablando no de las idioteces de Ayuso y compañía, sino de lo que le interesa a la gente, del derecho al acceso a la vivienda, al trabajo, a unas pensiones dignas y de si tenemos que ir o no enfermas a trabajar", ha dicho.

Santi Martínez ha asegurado que "estos son los debates de interés para la gente, en un contexto preelectoral, en una huelga que hemos definido como una huelga política sin ninguna vergüenza".

"EUSKADI SE HA PARADO"

Por su parte, Tximi López ha agradecido "a toda la clase trabajadora vasca la lección que ha dado". "Podemos decir que Bizkaia se ha parado, que Euskadi se ha parado y que, por lo tanto, se ha conseguido el objetivo marcado, que era dar un mensaje alto y claro a los que puedan venir a gobernar el 29N y a los que están gobernando actualmente de que la vivienda es un derecho fundamental".

"La vivienda no puede ser un privilegio para unos pocos y, además, la vivienda tiene un efecto claro sobre el salario y, por lo tanto, tienen que estar en las mesas de negociación de todos los convenios, porque ¿de qué sirve trabajar si no puedes llegar a final de mes, si no puedes comprar una vivienda?", ha defendido.

Por otro lado, ha recalcado que "la unión de todos los sindicatos en la convocatoria ha ayudado" a ver "las calles llenas de gente". "Se han vaciado las empresas, también los colegios y está habiendo una muestra de civismo por parte de todos", ha destacado, para asegurar que esta respuesta evidencia que "el problema era tan grande como algunos sindicatos veníamos diciendo".

Asimismo, ha coincidido de que se trata de "una huelga política porque son las políticas las que determinan el acceso a la vivienda y los precios de alquiler" y, por ello, ha asegurado, "no nos vamos a avergonzar de decir alto y claro de que es una huelga política".

En cuanto al seguimiento, ha destacado que en las grandes empresas y polígonos industriales "la parálisis es total", en el transporte la huelga "va más allá de los servicios mínimos" y en la industria "el grado de participación y de huelga es mayor que en otras ocasiones".

Por todo ello, López ha reiterado que es una huelga "histórica" porque se ha conseguido "paralizar Euskadi", a lo que ha ayudado "la unidad de todos los sindicatos más representativos en Euskadi, con independencia de que las movilizaciones no sean unitarias".

ACTO FINAL

Tras finalizar la manifestación, se ha celebrado un acto final en el que Tximi López ha advertido de que "la subida constante de los precios por encima de los sueldos está provocando que miles de personas en Euskadi no puedan acceder a una vivienda ni llegar a fin de mes a pesar de tener un empleo" y ha puesto especial énfasis en la situación que atraviesa la juventud y en la realidad de ciudades como Bilbao, "con la presión de los fondos inmobiliarios y la proliferación de viviendas turísticas disparando los precios y expulsando a las personas jóvenes de sus barrios, municipios e incluso de Euskadi".

Desde el ámbito laboral, el responsable de UGT Euskadi ha exigido empleo estable, jornadas que permitan la conciliación y salarios a la altura del coste de la vida.

Por su parte, Santi Martínez ha situado la vivienda, los salarios y los precios en el centro de las reivindicaciones, a las que ha sumado la reclamación de "unos servicios públicos fuertes, una fiscalidad justa y progresiva y un sistema de cuidados que complete el estado de bienestar, incorporando la vivienda como uno de sus pilares".

Además, ha señalado la responsabilidad de las patronales, a las que ha acusado de "repercutir el incremento de los costes sobre los precios finales para mantener sus beneficios", y ha criticado su rechazo a la huelga "mientras sus máximos representantes perciben retribuciones millonarias".

Asimismo, ha alertado sobre los retrocesos que, a su juicio, pretenden impulsar la derecha y la ultraderecha, con amenazas a los avances feministas, las organizaciones sindicales, las pensiones, los servicios públicos y los derechos individuales.

Para finalizar, Santi Martínez ha llamado a mantener la movilización. "Hoy, 11 de noviembre, es el primer paso. El día 29, pase lo que pase, vamos a seguir caminando, vamos a seguir luchando", ha concluido.

En Vitoria y San Sebastián también se han registrado multitudinarias manifestaciones de CCOO y UGT con motivo de la huelga de vivienda. En la capital alavesa la marcha ha partido de la Subdelegación del Gobierno y en San Sebastián desde Alderdi Eder.