UGT denuncia el "incumplimiento sistemático" de las empresas de ambulancias y exige frenar la precariedad del sector

VITORIA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha denunciado este miércoles el "incumplimiento sistemático" de las empresas de ambulancias, que son "las que más incumplimientos generan" ante la Inspección de Trabajo, y ha instado a Gobierno vasco a frenar la precariedad.

Así lo ha señalado en un comunicado, en el que ha asegurado que el servicio de transporte sanitario de Osakidetza, actualmente privatizado, incumple el 24% de los requerimientos de Inspección de Trabajo, frente al 10% de media del resto de empresas.

Para UGT, la estrategia de privatización solo ha traído consigo una precariedad laboral con "daños físicos y mentales irreparables" para las plantillas, como 'burnout' y lesiones por manipulación de cargas, y un "deterioro" del servicio al paciente.

Por ello, ante la negativa de Lakua a publificar el servicio, UGT Anbulantziak ha remitido diversos escritos al Departamento de Salud con propuestas en la garantía de seguridad y salud y más medios mecánicos, como la mejora en la manipulación de cargas y tiempos de descanso o la implementación de tecnología que facilite la autonomía del paciente y mejore su traslado.

"Exigimos al Departamento de Trabajo que proteja los derechos de quienes cuidan de la salud de la ciudadanía y al Departamento de Salud que ponga fin a un modelo de privatización que solo engorda los beneficios privados a costa de la precariedad laboral", ha concluido el sindicato.

DESMIENTE A LA VICECONSEJERA

Por otra parte, el sindicato ha desmentido "rotundamente" las afirmaciones de la viceconsejera de Trabajo, Elena Pérez Barredo, en una comparecencia en el Parlamento vasco, que "tildó el último cambio de adjudicataria de ordenado".

El sindicato ha calificado estas declaraciones como una "falta de respeto a la realidad", y ha recordado que "todavía se adeudan más de tres millones de euros en salarios a los trabajadores".

Asimismo, ante las afirmaciones de la viceconsejera sobre la "ausencia de denuncias pendientes", UGT ha incidido en que tiene "más de una docena" a la espera de contestación por parte del servicio público adscrito al Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.