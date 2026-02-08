UGT-Euskadi teme que los despidos en Tubos Reunidos superen "con mucho" los 130 trabajadores

Fábrica de Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la gestora de UGT-Euskadi, Tximi López, ha mostrado su temor de que la cifra de trabajadores afectados por el ERE de Tubos Reunidos en sus plantas de Amurrio y Trapagaran superará "con mucho" los 130 despidos, por los datos que maneja el sindicato de cuál ha sido la reducción del volumen de producción de la compañía.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, López ha manifestado tener una "visión clara" de que hay una única empresa, con independencia de que tengan dos plantas, y que el futuro que se está jugando hoy en día es el futuro de las dos plantas y de la continuidad de Tubos Reunidos.

El dirigente sindical ha reclamado a las administraciones, como lleva haciendo UGT-Euskadi desde hace mucho tiempo, que cualquier euro de dinero público que se entregue como subvención a una empresa, "tiene que ir siempre de la mano de la obligación de mantener puestos de trabajo". "Estamos hartas y hartos de que empresas cojan dinero público, se lo gasten, echen la persiana y no haya servido absolutamente para nada", ha indicado.

Tras recordar que Tubos Reunidos ha recibido ya 100 millones de euros por parte del Gobierno Vasco, ha exigido que "cualquier euro que se vaya a prestar, esté condicionado a que previamente se haya acordado con los agentes sociales, comité de empresas y demás, cualquier medida que se vaya a adoptar".

No obstante, ha señalado que "lógicamente" y por el volumen de deuda de Tubos Reunidos, "sería del todo imposible que sólo una institución pública se encargara de eso".

AIARALDEA

Preguntado por la situación que sufre la comarca alavesa de Aiaraldea, castigada por el cierre de al menos diez grandes empresas, al que se suma ahora el ERE en Tubos Reunidos, ha aludido a la propuesta del exsecretario general de UGT-Euskadi, Raúl Arza, de retomar "aquella idea de volver a hacer una gran siderurgia vasca con la fusión de empresas como Tubacex, Tubos Reunidos y Sidenor". "Quizás sería una posible solución para paliar un poquito la pérdida de trabajo de la zona", ha agregado.