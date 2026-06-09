UGT, LAB y CCOO exigen una investigación "exhaustiva" sobre la explosión en la planta Vibrantz de Laudio (Álava)

VITORIA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT, LAB y CCOO han reclamado que se abra una investigación "exhaustiva" sobre la explosión en la planta Vibrantz de Laudio-Llodio (Álava), en la que este martes ha fallecido un trabajador.

La denuncia de estos sindicatos por lo ocurrido se suma a la concentración de protesta convocada por el comité de empresa para este próximo miércoles, entre las 11.30 y las 12.30 horas, frente a las instalaciones de la fábrica.

UGT ha pedido, a través de un comunicado, que se verifique si se cumplían las medidas de seguridad en la planta y que se esclarezcan las responsabilidades que puedan existir por lo ocurrido.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA) ha trasladado sus condolencias a todas las personas, familiares y allegadas del hombre de 49 años, que se ha convertido en la séptima víctima del año de la siniestralidad laboral en Álava.

UGT-Euskadi ha afirmado que permanecerá "atenta a la evolución del caso y a las investigaciones oficiales que se practiquen por parte de las autoridades competentes", Osalan e Inspección de Trabajo.

El sindicato ha recordado "la importancia de realizar los mantenimientos preventivos de toda maquinaria, en lugar de limitarse a los mantenimientos correctivos; es decir, aquellos que se llevan a cabo cuando las máquinas presentan deficiencias".

Por su parte, LAB, a través de otro comunicado, ha denunciado que "mientras la patronal continúa difundiendo el fantasma del absentismo, la lista de trabajadores y trabajadoras fallecidas sigue aumentando".

El sindicato ha recordado que "cada año se reconocen oficialmente en Euskal Herria alrededor de 100.000 accidentes laborales de distinta gravedad".

En este sentido, ha afirmado que "los datos son tan contundentes como dramáticos", y demuestran que la integración de la prevención "sigue sin hacerse efectiva" y que las empresas "continúan actuando con total impunidad, con la complicidad de las instituciones".

LAB ha denunciado que "en lugar de estar presente en los centros de trabajo, Osalan justifica su actuación mediante campañas y anuncios en los medios de comunicación, malgastando miles de euros públicos".

LAB ha reclamado a las administraciones que "hagan cumplir la normativa vigente en las empresas, dejando a un lado las campañas de marketing".

Por su parte, CCOO ha mostrado su cercanía y solidaridad a las compañeras y compañeros de trabajo del trabajador fallecido, así como a sus familiares y personas allegadas.

"ESCENARIO DRAMÁTICO"

Además, ha reclamado a Osalan como y la Inspección de Trabajo "una investigación exhaustiva para que se diriman las responsabilidades empresariales que pudiesen existir".

CCOO ha recordado que 19 personas han fallecido en Euskadi en su puesto de trabajo en lo que va de año, una cifra que "evidencia que estamos en un escenario dramático, en el que un buen número de empresas no implantan medidas preventivas porque anteponen la productividad a la seguridad y la salud en el trabajo".

El sindicato ha reclamado al Gobierno Vasco que cumpla con lo establecido en la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2021-2026, y que amplíe las plantillas de Osalan y de la Inspección de Trabajo "como se comprometió a hacer".

"Sin medios no podrá haber un control efectivo de las condiciones de trabajo ni una detección lo más anticipada posible de los incumplimientos empresariales", ha advertido.