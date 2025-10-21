UMORE, el primer festival internacional de la comedia de San Sebastián, celebrará su primera edición del 4 al 8 de marzo

Presentación de UMORE, el primer festival internacional de la comedia de San Sebastián - BASQUETOUR

Álex Clavero, David Cepo, J.J Vaquero y Ana Morgade son algunas de las estrellas de este evento que repartirá actuaciones por Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

UMORE, el primer festival internacional de comedia de Donostia- San Sebastián, celebrará su primera edición del miércoles 4 al domingo 8 de marzo de 2026. El evento busca reunir las propuestas de comedia más relevantes del panorama nacional e internacional, atraer nuevos públicos y convertir a la ciudad y a Gipuzkoa en "referencia del humor contemporáneo".

El proyecto, que ha sido presentado este martes en la capital guipuzcoana, está impulsado por DeComedia, la unión de Galder Varas, Goyo Jiménez, Luis Piedrahita y la productora Etiqueta Negra, en asociación con El Diario Vasco y con el impulso de Gobierno Vasco a través de Basquetour, el departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián a través de Fomento de San Sebastián.

"Donostia presume, con razón, de cine, gastronomía y una agenda cultural vibrante. Faltaba un gran espacio estable dedicado al humor. UMORE cubre ese vacío con la ambición de traer a nuestra tierra lo mejor de la comedia y celebrar la risa como algo que nos hace más sanos, más libres y más cercanos", ha resumido el equipo artístico del festival.

El impulso de UMORE nace de DeComedia, una plataforma que reúne a tres de los nombres más reconocidos de la comedia nacional. Luis Piedrahita ha construido una carrera transversal que abarca televisión, radio, literatura y teatro, "combinando humor y sensibilidad con una marcada impronta autoral".

Goyo Jiménez, pionero del 'stand up' en España, ha desarrollado "universos cómicos icónicos" y levantado producciones teatrales que se han convertido en "auténticos fenómenos de público", además de una extensa trayectoria en televisión, cine y radio.

Galder Varas, una de las voces más potentes de la nueva generación, ha irrumpido con fuerza en teatros y plataformas digitales. Por su parte, la productora Etiqueta Negra aporta la experiencia en giras y eventos culturales de gran formato.

PROGRAMACIÓN

La primera edición de UMORE desplegará una programación repartida entre localidades de Gipuzkoa como Tolosa, Irun, Errenteria, y San Sebastián. El festival se iniciará el miércoles 4 de marzo de 2026 en Errenteria con Mikel Bermejo que presentará el espectáculo 'Eureka' en Lekuona Fabrika.

El jueves 5 de marzo tendrán lugar dos espectáculos en paralelo. David Cepo ofrecerá 'No cruces los brazos' en Leidor Aretoa de Tolosa, mientras que el donostiarra Teatro Victoria Eugenia acogerá a Goyo Jiménez con su espectáculo 'América Forever'.

El viernes 6, el festival se trasladará al Auditorio Kursaal con 'Mentes Peligrosas', uno de los espectáculos de comedia más importantes del momento que acumula ya 150.000 entradas vendidas desde que comenzó su gira. En San Sebastián, contará con Álex Clavero, David Cepo, J.J Vaquero y Ana Morgade. Además, el mismo día 6, el teatro Amaia KZ de Irun acogerá el show de improvisación de 'Corta el Cable Rojo'.

El sábado 7 por la tarde, el público del Kursaal disfrutará de 'Estirando el chicle: El Show de Mentira y Traición', mientras que, ya en la noche, el festival se desplazará a la Sala Kubo, ubicada en el propio Kursaal, para recibir a Hovik Keuchkerian con su aclamado monólogo 'Grito'.

El domingo 8 de marzo, jornada de clausura, se abrirá con 'El Show de la Fantasy House', con creadores digitales como AlesGF, Animalize21, Pablete Pablitor y El Cuchillas, en el Auditorio Kursaal. Como cierre de la edición, el mismo escenario acogerá la gran gala 'Bonitos del norte', dirigida y protagonizada por Luis Piedrahita, Galder Varas y Goyo Jiménez, en la que además se rendirá homenaje a una figura de la comedia española, cuyo nombre se anunciará próximamente.

Además de la estructura troncal, se irán desvelando a medida que se vaya acercando la fecha del festival, otras actividades paralelas que irán ocurriendo en diferentes espacios de la ciudad, para que el humor recorra todas las calles.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas dará comienzo el jueves, 23 de octubre de 2025, a las 12:00h. Los canales oficiales de venta son la web oficial del festival UMORE así como las plataformas de las sedes colaboradoras.

La organización recuerda que, con el fin de garantizar la autenticidad y validez de las entradas, se recomienda adquirirlas únicamente en los puntos de venta oficiales.