Unai Goikoetxea presenta este martes en Bilbao su novela "Oscuridad sin sombras", un nuevo caso del inspector Crespo

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Unai Goikoetxea (Bilbao, 1974) presenta este martes en Bilbao su novela "Oscuridad sin sombras" (Suma de Letras), un nuevo caso protagonizado por el inspector Ander Crespo y el Grupo 4 de homicidios de la Ertzaintza, en una trama donde se entrecruzan la extraña muerte de un excompañero y una serie de misteriosos asesinatos ocurridos en la capital vizcaína.

La novela, como las anteriores, adscrita a la etiqueta 'euskal noir', donde despuntan autores como Mikel Santiago o Ibon Martin, arranca en el verano de 2022, mientras Bilbao se prepara para sus fiestas, y tiene lugar la muerte de un excompañero de la unidad de homicidios.

Las incongruencias de la versión oficial llevarán a Ander Crespo y al Grupo 4 de homicidios a tomar un papel activo en la resolución del caso mientras, en paralelo, y de forma oficial, se verá involucrado en esclarecer una serie de asesinatos rituales y las desapariciones de mujeres vinculadas a un culto siniestro. Entre los sospechosos, se encuentra un político muy relevante del Gobierno vasco puede estar implicado en estos sucesos trágicos.

"Oscuridad sin sombras" es la segunda novela que Goikoetxea publica con el sello Suma de Letras, y supone asimismo el segundo caso de Crespo donde, tal y como han destacado desde la editorial, el escritor "explora los entresijos del poder, la corrupción y la lucha por la justicia, en paralelo a la lucha personal de unos individuos que han de enfrentarse a sus peores miedos para sanar sus heridas en un viaje por descubrir la verdad".

La novela aborda temáticas como la corrupción y el poder, a través de la descripción de cómo "los vínculos entre empresarios, políticos y criminales generan un sistema envenenado donde la verdad siempre se manipula" y donde el asesinato de un empresario "destapa redes clientelares que recuerdan que, en ocasiones, la frontera entre legalidad y delito es demasiado fina".

También toca el autor las redes sociales y la presión mediática, ya que son elementos que que podrían estar de las extrañas muertes de las jóvenes, así como la problemática de la salud mental, tanto de víctimas como de los propios policías, en los que "la fragilidad emocional se convierte en un elemento clave y la adicción, la depresión y el trauma presentes en los personajes sirven para reflejar una problemática muy real".

La presentación tendrá lugar en Fnac Bilbao, a partir de las 19.00 horas, con entrada libre y firma de ejemplares a cargo del propio autor.