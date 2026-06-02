Reanudan los vuelos directos entre Bilbao y Nueva York hasta el 23 de septiembre

Nueva York (Estados Unidos) - EUROPA PRESS

BILBAO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

United Airlines reanuda este verano su conexión directa tres veces por semana entre el Aeropuerto de Bilbao y su centro de operaciones situado en Newark/Nueva York. Los vuelos desde Loiu a Newark han comenzado a operar este 31 de mayo y se prolongarán hasta el 23 de septiembre.

Según ha informado la aerolínea, los operativos partirán a las 12.30 horas los miércoles, viernes y domingo del aeródromo bilbaíno. Por su parte, los viajes desde la capital estadounidense a Bilbao se restablecieron este pasado 30 de mayo y se mantendrán hasta el 22 de septiembre. Saldrán desde Nueva York a las 10.45 horas.

El restablecimiento de la ruta entre Bilbao y Newark/Nueva York se enmarca en una amplia programación de verano de United Airlines, en la que reanudará los ocho destinos que incorporó el pasado verano. De este modo, se retomará de forma estacional los vuelos a la capital vizcaína, a Ulán Bator (Mongolia), Nuuk (Groenlandia), Palermo (Italia), Isla de Madeira y Faro (Portugal).

Desde la inauguración del servicio en junio de 2025, más de 14.400 clientes utilizaron esta ruta en 100 vuelos durante el año pasado. United es la única aerolínea que conecta directamente Bilbao y Estados Unidos.

El director del Aeropuerto de Bilbao, Iván Grande, ha celebrado el regreso de United Airlines al Euskadi este verano. "Esperamos que la relación que comenzó en 2025 se prolongue durante muchos años. El éxito de esta ruta directa entre Bilbao y Estados Unidos se debe al enorme atractivo del País Vasco y de las regiones vecinas del norte de España y el sur de Francia", ha destacado.