UNRWA, Juan Mari Atutxa, Eduardo Anitua, Enrike Zelaia, Etxeondo y Bera Bera Eskubaloia logran los Premios Sabino Arana

La Agencia de Naciones Unidas para las y los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA); el expresidente del Parlamento Vasco Juan Mari Atutxa; el médico, investigador y científico Eduardo Anitua; la empresa Etxeondo; el músico y folklorista Enrike Zelaia y el equipo de balonmano femenino Bera Bera Eskubaloia han sido galardonados con los Premios Sabino Arana 2025.

Los premiados en esta 37 edición de los galardones han sido anunciados este martes en la sede de Sabino Arana Fundazioa en Bilbao por la presidenta de la fundación, Arantxa Tapia, y por el secretario de la entidad, Ignacio Etxeberria.

Los galardones, que se conceden anualmente con motivo del aniversario del nacimiento del fundador del nacionalismo vasco, reconocen a personalidades, instituciones, colectivos o entidades que se han distinguido por su trabajo en favor de la sociedad o por trayectorias vitales de "superación y mérito".

Los nuevos seis premios, que se suman a las 209 distinciones ya otorgadas desde la instauración de los galardones en 1989, se entregarán el último fin de semana de enero, en este caso el próximo 25 de enero (12.00 horas), en el Teatro Arriaga de la capital vizcaína, en una gala a la que está confirmada la asistencia segura de un representante de los nuevos reconocimientos para recoger el premio.

En esta ocasión, sobresalen los reconocimientos a la UNRWA y a Juan Mari Atutxa, en cuyas trayectorias la Fundación coincide en subrayar "su compromiso con la paz.

En concreto, la Agencia de Naciones Unidas para las y los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) es merecedora del Premio Sabino Arana "por su inquebrantable compromiso con la justicia, la paz y la defensa de los derechos humanos desde su creación en 1949".

Según ha señalado Tapia, "su labor esencial, garantizar la educación, salud y refugio a millones de refugiados palestinos, conecta profundamente con la tradición humanista, solidaria y democrática del nacionalismo vasco".

Por ello, el premio refleja la apuesta vasca por la resolución pacífica de conflictos y el derecho de los pueblos, en este caso el palestino, a vivir con dignidad y a decidir libre y democráticamente su futuro", ha subrayado.

Además, el País Vasco proyecta activamente su solidaridad internacional a través de UNRWA Euskadi, con aportaciones económicas y técnicas. "Reconocer a UNRWA, especialmente en el actual contexto de crisis humanitaria extrema en Gaza, es reafirmar la vocación de Euskadi por construir un mundo más justo, progresista y solidario, haciendo de este un gesto político y ético de gran relevancia", ha afirmado Tapia.

Asimismo, la edición reconocerá "la labor y dedicación a Euskadi" de Juan Mari Atutxa, a quien se premia por "su sobresaliente trayectoria institucional, su coraje en tiempos de violencia, su apuesta por la convivencia democrática, y su entrega a Sabino Arana Fundazioa".

Tal y como ha subrayado su presidenta, "Atutxa representa con plena justificación los valores que encarna este: identidad vasca, servicio público, valentía, compromiso y construcción de paz". Igualmente, "su actitud a lo largo de su carrera y, especialmente, desde la presidencia del Parlamento Vasco, supone un ejemplo de coraje cívico y de convicciones democráticas", ha destacado.

Asimismo, Arantxa Tapia ha subrayado también "su entrega a Euskadi, su defensa de la convivencia democrática, la integridad demostrada y la huella moral que deja en nuestro País".

En este punto ha puntualizado que el premio "no es solamente un homenaje a su persona, sino a todo un legado que ha contribuido a fortalecer las instituciones vascas y la convivencia, así como un reconocimiento a todos aquellos que han defendido Euskadi desde la integridad, la reflexión y el compromiso colectivo", ha referido Tapia.

REFERENTE 'MUNDIAL'

Esta XXXVII edición también destaca y reconoce la "brillante" trayectoria del doctor Eduardo Anitua, "considerado uno de los referentes, a nivel mundial, en los campos de la implantología oral y la medicina regenerativa", ha subrayado Tapia.

Según ha señalado, "su crédito internacional está avalado por el prestigioso Ranking of the World Scientists de la Universidad de Stanford, que lo sitúa consistentemente entre el 2% de los científicos más citados e influyentes del mundo y lo consolida como uno de los odontólogos más relevantes a nivel internacional", ha celebrado.

A su vez, y en calidad de "fundador y director científico del BTI Biotechnology Institute, con sede en Vitoria-Gasteiz, su compromiso con la investigación ha impulsado la innovación y la visibilidad de la ciencia tanto en Euskadi como en el Estado", ha destacado la presidenta de la Fundación.

Con este galardón, Sabino Arana Fundazioa quiere agradecer al doctor gasteiztarra "su inestimable contribución al progreso científico y su vínculo con la comunidad, desarrollando su labor desde Euskadi y elevando su nombre al máximo nivel de la biotecnología global".

Otro de los galardones recae este año en el músico, compositor y folklorista Enrike Zelaia "por su prolongada y esencial labor en la investigación, recuperación y difusión de la identidad vasca a través de la cultura y la música para acordeón.

En palabras de Tapia, "su vida ha sido un compromiso continuo con la revitalización de tradiciones y valores culturales propios", ha destacado, para añadir que "Zelaia destaca por su doble contribución: la identitaria -siendo el principal artífice de la recuperación e internacionalización del carnaval de Altsasu y sus singulares momotxorros- y la musical, al crear, dignificar y divulgar un repertorio musical sin precedentes para acordeón popular".

En esa dirección, Tapia ha recordado que Zelaia desarrolla, desde Navarra, una labor basada en innovadoras estrategias de participación comunitaria", ha afirmado Tapia.

REFERENTES DEPORTE FEMENINO

También el próximo 25 de enero, Sabino Arana Fundazioa premiará la "sobresaliente" trayectoria del equipo femenino Bera Bera Eskubaloia, al que califica como un "referente" del balonmano femenino desde su creación en San Sebastián en 1983 y que, en su trayectoria, ha conseguido "un palmarés excepcional", con 9 ligas, 8 copas y 10 supercopas, al tiempo que "ha impulsado la proyección de Donostia, Gipuzkoa y Euskadi en el ámbito deportivo internacional, consolidando además una sólida afición en torno al balonmano femenino", ha subrayado.

La presidenta de Sabino Arana Fundazioa también ha destacado "su compromiso con la formación, la igualdad de oportunidades y la transmisión de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo", lo que le ha convertido "en un modelo para nuevas generaciones de deportistas y en un agente clave en la visibilización del deporte femenino en nuestro País".

En el plano económico y empresarial, los Premios homenajean este año a la empresa guipuzcoana Etxeondo que, "desde 1976 ha unido el saber textil y la pasión por el ciclismo para consolidarse como un referente internacional de la moda deportiva de alta gama".

"Su trayectoria ejemplar, basada en la calidad, la innovación constante y el cuidado artesanal de cada prenda, ha contribuido a dignificar el deporte y a proyectar la industria vasca al mundo", ha afirmado Tapia, para concluir que la firma "encarna valores profundamente arraigados en nuestra tradición empresarial como la excelencia, la honestidad, el esfuerzo y el compromiso con el territorio, que la convierten en un modelo inspirador.

Por todo ello, Sabino Arana Fundazioa quiere reconocer su aportación y celebrar su medio siglo de dedicación al ciclismo y al País", ha agregado.