URA adjudica la redacción del proyecto de sustitución del puente Zubiberri de Tolosa (Gipuzkoa) - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

URA-Agencia Vasca del Agua ha adjudicado la redacción del proyecto de sustitución del puente Zubiberri (nuevo) para la defensa contra inundaciones del río Oria a su paso por Tolosa (Gipuzkoa) a la empresa INES Ingenieros Consultores, por un importe de 91.960 euros (IVA incluido) para su ejecución en 2026.

La propuesta recoge un puente sin pilas, de un solo vano. Asimismo, cuenta con una estructura por encima de la calzada para conseguir "la máxima capacidad hidráulica posible, reduciendo con ello el riesgo de inundaciones".

URA ha explicado que se basa en dos vigas principales, con forma de curvas en alzado, similar a una 'silueta de pez'. El puente se integra en el paisaje del entorno y se da solución a la falta de espacio en la margen izquierda.

Además, mantiene el número actual de carriles de la carretera y también sus dimensiones, con 2,80 metros de anchura cada uno. El puente se completa con dos amplias aceras de 2,40 metros, separadas por las propias vigas, que funcionan como barreras físicas entre vehículos y peatones.

En esa línea, ha detallado que la estética de forma curva queda por debajo del campo visual del peatón y, para que quede integrado también por la noche, se plantea una iluminación que "se integra correctamente con el entorno".

El proyecto de redacción se ha adjudicado y se ha formalizado ya. La adjudicataria cuenta con un plazo de ejecución de 6 meses para redactar el proyecto definitivo del puente. URA licitará las obras de sustitución del puente tan pronto se cierre el proyecto definitivo del nuevo puente.

El proceso de selección del proyecto ha constado de dos fases. En la primera se procedió al estudio técnico por parte de URA. En esta fase, se analizó la capacidad hidráulica, la propuesta de actuación y diseño, el grado de ocupación de los terrenos y accesos a la obra, los efectos ambientales, el análisis de los efectos asociados al municipio y a los servicios, la planificación y la metodología, entre otros. La puntuación obtenida en dicho análisis supuso el 40% en el resultado final.

En una segunda fase se analizaron otros dos aspectos evaluados automáticamente mediante fórmulas, "sin interpretación ni juicio de valor de por medio". Por un lado, se realizó una votación popular por parte de los vecinos de Tolosa (el 40% en el resultado final). Por otro lado, se evaluó la propuesta económica de cada candidatura (el 20% restante).

El proyecto de INES Ingenieros Consultores ha obtenido la puntuación más alta en las tres partes del proceso de selección: valoración técnica, votación popular y oferta económica.