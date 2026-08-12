URA sustituirá el puente Galarraga y demolerá parte del azud de la Conchita para evitar inundaciones en Sodupe

Archivo - Crecida del río Cadagua a su paso por el municipio de Alonsotegi (Bizkaia), a 28 de noviembre de 2021 (archivo) - Fernando Gómez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca del Agua-URA llevará a cabo diversas actuaciones para evitar inundaciones del río Cadagua a su paso por Sodupe, en el término municipal de Güeñes (Bizkaia), que incluyen la sustitución del puente Gallarraga por otro de un único vano y sin apoyos en el cauce, y la demolición de parte del azud de 'la Conchita' hasta dejar una apertura de 23 metros en la base.

URA ha sacado a licitación los trabajos para proteger la localidad de Sodupe frente a inundaciones para el periodo de retorno de 50 años, en el río Cadagua, desde el aparcamiento de Zubiko Auzoa hasta la confluencia con el río Herrerías, con un presupuesto de 5.212.663,18 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses. Las empresas interesadas en concursar pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 15 de septiembre, según indican las bases, a las que ha tenido acceso Europa Press.

El objeto del proyecto es evitar o disminuir el riesgo de inundaciones en Sodupe, siguiendo la filosofía de compatibilizar la prevención del riesgo de inundación con la consecución del buen estado de las masas de agua.

La Agencia Vasca del Agua ha venido realizando estudios de la zona sobre la que se va a actuar, determinando que el azud de la Conchita y el puente Gallarraga generan "sobreelevaciones significativas en la lámina de agua en el río Cadagua, además de detectar la insuficiencia hidráulica del Herrerías".

Así, se busca conseguir un objetivo hidráulico acorde al nuevo Plan Hidrológico, es decir, periodo de retorno objetivo de 50 años; evitar, en la medida de lo posible, afecciones a la línea de ferrocarril de ADIF que discurre por la margen izquierda del río Cadagua; diseñar las redes de infraestructuras atendiendo a las indicaciones señaladas por las diferentes administraciones públicas y por las compañías suministradoras de servicios, cuyos requerimientos de actuación en la zona de proyecto se canalizan mediante el presente documento; y minimizar, en la medida de lo posible, los impactos y molestias a los habitantes y usuarios de las infraestructuras de la zona.

APERTURA DEL AZUD DE LA CONCHITA

El azud de la Conchita, de 3,59 metros de altura, está situado unos metros aguas abajo del puente Gallarraga, antes de la confluencia del río Herrerías. El azud toma el nombre de la fábrica de tejidos 'La Conchita' que desde el año 1903 y hasta la década de los años 80 ocupaba la margen derecha del río en esa ubicación, en el solar de forma triangular que actualmente alberga un parque urbano, delimitado por los cauces de los ríos Cadagua y Herrerías, y por la calle Gallarraga.

El azud (pequeña barrera o presa que se construye de lado a lado en un río o arroyo para subir el nivel del agua para desviar una parte del caudal hacia acequias, canales de riego o molinos), es de sección trapecial de 1,50 metros de anchura en la base y de 0,63 metros de anchura en la coronación y tiene una longitud total de 39,3 metros. Los estribos del mismo apoyan directamente sobre los muros de margen.

A la izquierda del alzado del azud, visto desde aguas abajo, se observa una abertura para desagüe de fondo, cuya capacidad de evacuación de caudal se ha comprobado como suficiente en régimen de aguas bajas. En el año 2023, URA, a través del área de restauración, ejecutó el proyecto de la Escotadura en el azud "La Conchita" en el río Cadagua a su paso por Sodupe, en el que realizaban una apertura de 4,75 metros en la zona central del azud, para dar continuidad longitudinal al cauce y permitir el desplazamiento de la fauna piscícola, así como la libre circulación del agua y los sedimentos.

A raíz del estudio de alternativas realizado para este proyecto, se vio que, entre las actuaciones necesarias para proteger la zona del río Cadagua aguas arriba de la confluencia de la avenida del periodo de retorno de 50 años, era necesario ampliar la escotadura hasta 23 metros.

Por ello, se demolerá parte del azud existente hasta dejar una apertura de 23 metros en la base, con una inclinación de 45 grados en los laterales y se repararán las nuevas caras vistas del azud con mampostería.

SUSTITUCIÓN DEL PUENTE GALLARRAGA

Otras actuación destacada del proyecto es la sustitución del actual puente Gallarraga sobre el río Cadagua, aguas arriba de la confluencia con el río Herrerías, que conecta el centro urbano de Sodupe en la margen derecha con la estación de tren y la carretera BI-3651.

Se trata de un puente de bóvedas de medio punto de fábrica, con una longitud aproximada de 30 metros y una anchura de 10,60 metros. El puente lo forman tres bóvedas, de las cuales la central tiene un radio aproximado de 5 metros y las laterales de 2,50 metros. Las bóvedas apoyan sobre dos pilas centrales, las cuales presentan unos tajamares aguas arriba, y en estribos de sillería en sus extremos.

A finales del siglo XX se llevó a cabo una ampliación en la que se construyó un tablero de hormigón sobre el puente existente para aumentar su anchura. Este tablero cuenta con pequeños voladizos a ambos lados sobre los que se sitúan las aceras.

La alineación del puente no sigue la tendencia natural de la calle Gallarraga, sino que se desvía hacia aguas arriba. Esto parece deberse a la existencia de una fábrica en la margen derecha y una vivienda en la margen izquierda.

NUEVO PUENTE

El nuevo puente proyectado sobre el río Cadagua se trata de un tablero metálico compuesto por un arco simétrico que apoya sobre unas vigas longitudinales (cordones inferiores) definidas como cajones cerrados metálicos con canto variable a lo largo de su longitud.

En ambos extremos del puente, el arranque se comienza con los cajones empotrados bajo rasante, permitiendo así disponer de espacio libre de obstáculos para el tráfico en los giros de entrada y salida del puente.

La separación entre ejes de apoyos anclados es de 39,35 metros, que conectan directamente el tablero con el estribo, evitando que la estructura se levante y colapse. La segunda línea de apoyos se encuentra en la parte frontal de estribos, cuya distancia entre ejes es de 31,45 metros.