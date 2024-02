Urkullu: "No estoy alejado del partido en absoluto, ni creo que el partido esté alejado de mí"

VITORIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado este jueves que no está "alejado" del PNV ni la formación jeltzale está "alejada de él". De hecho, ha añadido que ha sentido su apoyo "en todo momento", y ha rehuido profundizar en su relevo como candidato. En este sentido, ha reiterado que el partido era "libre" de adoptar la decisión que considerara "mejor para el futuro, y punto y final".

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación para anunciar las próximas elecciones al Parlamento Vasco para el 21 de abril, y a preguntas de los periodistas, Urkullu ha rechazado que haya habido "un alejamiento" de su partido. "Yo no estoy alejado del partido, en absoluto, ni creo que el partido esté alejado de mí. He sentido su apoyo en todo momento", ha aseverado.

Una cuestión diferente, según ha aclarado, es que la formación jeltzale, al igual que otras, "intenta practicar la bicefalia", que antes era "un modelo exclusivo del PNV" y lo ha sido "durante mucho tiempo".

El Lehendakari ha recordado que el "esquema de bicefalia" supone mantener "un equilibrio" entre un ámbito propio de partido y otro institucional. A quien está al frente de las instituciones, tal como ha especificado, le corresponde "aplicar también las políticas atendiendo a lo que es la diversidad de la sociedad vasca", entre otras cosas.

"Ese esquema de bicefalia, el PNV lo lleva a rajatabla. Y me siento absolutamente apoyado por el PNV, así me he sentido. Personalmente e íntimamente tengo para mí los reconocimientos de los que he sido motivo también en los procesos electorales internos del PNV últimamente", ha añadido.

"UN HOMBRE DE PARTIDO"

Sobre su relevo como candidato a Lehendakari del PNV por Imanol Pradales, ha recordado que el pasado mes de septiembre ya dijo que el partido era "libre" de adoptar la decisión que considerara "mejor para el futuro, y punto y final".

"No hay nada más que decir", ha asegurado, para apostillar: "Ya me conocen, he dicho públicamente que soy hombre de partido, del PNV. He tenido mis responsabilidades en él a todos los niveles. Y no tengo nada que decir".