El "vacunódromo" abre sus puertas en Bilbao con colas de gente y más de 200 vacunas de gripe puestas en casi dos horas

Varias personas hacen cola, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Osakidetza abre las puertas del Centro de Refuerzo de Vacunación frente a la gripe ubicado en La Casill - H.Bilbao - Europa Press

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Refuerzo de Vacunación de la gripe, ubicado en el pabellón de La Casilla en Bilbao, ha abierto sus puertas con colas de gente esperando y casi en las dos primeras horas de actividad ha puesto más de 200 vacunas, de las 1.000 de media diaria previstas para hacer frente a la alta incidencia del virus en Bizkaia.

Este operativo se ha puesto en marcha ante la alta incidencia de la gripe en Bizkaia y se ha utilizado nuevamente el pabellón de la Casilla para esta vacunación masiva, al igual se hizo con la vacuna de la Covid durante la pandemia.

Este punto de refuerzo de vacunación de la gripe ha empezado a funcionar a las ocho de la mañana y lo hará, durante 15 días, incluidos fines de semana, desde esa hora hasta las ocho de la tarde y sin cita previa.

Podrán acudir a vacunarse frente a la gripe todas las personas a partir de 14 años y, en este, centro se ofrecerá también la vacuna frente al Covid-19 a las personas mayores de 75 años y colectivos de riesgo que deseen recibirla.

El nuevo espacio se suma a los recursos habituales de vacunación, como los centros de salud de Atención Primaria. En el interio del centro un equipo compuesto por 27 profesionales de Osakidetza -15 enfermeras, 3 TCAE, 3 celadores/as y 6 auxiliares administrativos- trabajará a dos turnos para atender a todas las personas que acudan

En declaraciones a los medios de comunicación el subdirector de atención primaria de Osakidetza, Jorge Romeo, ha explicado que este viernes se ha puesto en marcha este punto de refuerzo de vacunación en Bizkaia con motivo del aumento de la incidencia de casos de gripe que se está registrando en el Territorio en los últimos semanas y días.

Es incremento, según ha precisado, está teniendo repercusión a nivel asistencial, tanto en atención primaria como a nivel hospitalario. El subdirector de Atención Primaria de Osakidetza ha indicado que este incremento les "preocupa" y por ello se ha puesto este punto de vacunación extra.

En concreto ha detallado que, a día de hoy, la incidencia en Bizkaia es de 75 casos por cada 100.000 habitantes, en Gipuzkoa está en 32 casos y en Alava en 9.

Esta vacunación extra se ha puesto en marcha, por lo tanto, solo en Bizkaia debido al "aumento tan llamativo" de casos en este Territorio.

"Vamos a estar pendientes y monitorizar desde muy cerca el resto de territorios históricos, Alava y Gipuzkoa, para que en el caso en el que notemos que empiezan a subir los casos, proceder de una manera similar", ha añadido.

COLAS

Jorge Romeo se ha mostrado muy satisfecho por la respuesta de la población y ha explicado que, desde las siete y media de la mañana, media hora antes de abrirse el centro de vacunación, ya había cola de gente esperando.

Según los datos que ha aportado, en una hora y 45 minutos, han vacunado a 218 personas, de las cuales 188 han sido menores de 75 y 30 mayores de esa edad. Las estimaciones son poner un promedio de unas 1.000 vacunas al día en este centro.

Romero ha añadido que la mayoría de los que han acudido son menores de 60 años y mucha gente son personas que no tenían pensado ponerse la vacuna pero, ante las facilidades ofrecidas, ha optado por hacerlo.

También hay ciudadanos que tenían cita ya en su centro de salud pero que ha optado por vacunarse antes en este centro del pabellón de la Casilla y se están anulando ya esas citas.

En la actualidad y, desde el inicio de la campaña de la vacunación, han sido ya citadas en los centros de salud y ambulatorios 337.948 personas en Euskadi y casi 18.000 niños

Según ha insistido Romeo, el objetivo es intentar prevenir que el aumento de casos siga en esta línea ascendente, intentar disminuir los ingresos a nivel hospitalario y "pelear" también con el resto de virus que hay ahora entre la población, como el Covid.,

"Queremos potenciar, de esta manera, la vacunación a todos los niveles, tanto desde aquí, en este punto de refuerzo como desde los centros de salud", ha apuntado. Por último, ha subrayado que la vacunación entre las personas vulnerables, entre ellos los mayores de 75 años, está teniendo "muy buena respuesta" . "Son habitualmente los más fieles a la vacunación, a la campaña de vacunación"

Por su parte, Josu Cano, enfermero de la OSI Bilbao-Basurto, ha afirmado que, desde que se han abierto las puertas del centro no han parado y que había personas aguardando en el exterior esperando a que se empezarán las vacunaciones. "Hemos tenido una acogida muy buena", ha destacado.

Tras indicar que a primeras horas el tiempo de espera no ha superado los 10 minutos, Cano ha recordado que este centro está abierto para cualquier persona residente en Bizkaia . "Animamos a todos a que vengan", ha asegurado.