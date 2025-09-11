Del Val, Deriba y Monday Potions, finalistas de la categoría principal de la VII edición de Hiriko Soinuak de Barakaldo

Ardo Beltza, Clara Corral & Cute Canallas y Nightwaves se disputarán el premio al Mejor artista de Barakaldo y Alas Glow

BILBAO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La final tendrá lugar el 27 de septiembre en el parque San Bizente de Barakaldo, con acceso gratuito -Las 3 propuestas ganadoras y el/la mejor artista en Euskara actuarán los días 24 y 25 de octubre en la Herriko plaza, junto a Reincidentes, Biznaga, Bala y Sandré

Del Val, Deriba y Monday Potions son los grupos finalistas de la categoría principal de la séptima edición de Hiriko Soinuak, concurso musical promovido por el Ayuntamiento de Barakaldo.

Según ha informado el Consistorio fabril, Del Val es el proyecto personal de Jon García del Val con base en Arrasate, Gipuzkoa, que acaba de lanzar su primer LP.

Deriba es un cuarteto pop-rock surgido en 2023 en Orduña y Amurrio con influencias que van desde Berri Txarrak a Foo Fighters, y Monday Potions es un proyecto con Eneko Peña a la cabeza y componentes de Etxebarri, Bilbao y Santurtzi, que se reactivó recientemente en formato cuarteto y con una propuesta musical ecléctica que navega desde el pop barroco hasta el art rock.

Por su parte, las propuestas aspirantes a ganar el premio al Mejor artista de Barakaldo serán Ardo Beltza, trío de skate punk con influencias de bandas como NOFX, Descendents o Frenzal Rhomb; Clara Corral & Cute Canallas, proyecto pop-rock con letras personales; y Nightwaves, quinteto de rock clásico de raíz americana compuesto por músicos con un largo recorrido.

Por último, las propuestas que optarán al Premio BBK-Igualdad serán Alas Glow, vocalista y pianista bilbaína que combina en sus composiciones géneros como pop, electrónica, R&B y rap; Jonsor, trío de rock progresivo compuesto por Nahia Ricoy (Sopela), Ainhoa Sagasti y Jon Sortelle (Getxo); y Naz, un trío pop-folk de Gernika compuesto por Itsaso, Nagore e Irene.

La final tendrá lugar el 27 de septiembre en el parque San Bizente de Barakaldo, con acceso gratuito. La identidad de las cuatro bandas ganadoras de la séptima edición de Hiriko Soinuak, incluida la de la categoría de Euskera, se dará a conocer tras los conciertos de la final.

Las propuestas vencedoras actuarán en el festival de Hiriko Soinuak que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en la Herriko plaza de Barakaldo, con Reincidentes, Biznaga, Bala y Sandré.

El jurado del concurso estará compuesto por la artista Janire López (de la banda SUA), Jon Asier Zubelzu (técnico de sonido titular en Gaua Estudio) e Iker Bárbara (coordinador de la edición Euskal Herria-La Rioja del medio especializado MondoSonoro). La séptima edición de Hiriko Soinuak ha contado con 146 proyectos musicales inscritos, volviendo a superar su récord.