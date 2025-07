Vaquero ve difícil que la legislatura siga y no sea "una agonía" si no se busca un acuerdo con los grupos de investidura

Dice que "no existe relación" con el PP que está siendo "especialmente beligerante" con el PNV, al que acusa "de lo divino y lo humano"

BILBAO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ve "difícil" que la legislatura pueda continuar y no sea "un agonía semana a semana", si no se llega a un acuerdo entre el Gobierno y los grupos de la investiduraen torno a "algún proyecto", como pueden ser los Presupuestos Generales del Estado u otro tema. Por otra parte, ha afirmado que, en este momento, "no existe relación" con el PP que está siendo "especialmente beligerante" con su partido.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Vaquero se ha referido a la actual legislatura y a la situación del Gobierno tras destaparse la presunta trama de corrupción en la que supuestamente estarían implicados excargos del PSOE.

Al respecto, la dirigente jeltzale ha recordado que su grupo realizó una batería de preguntas en el pleno de la semana pasada sobre corrupción que "no fueron contestadas" y está pendiente de que lo hagan.

Maribel Vaquero ha indicado que, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó una batería de medidas que están analizando. En todo caso, no cree que el tema de la corrupción se vaya a solucionar con "más normativa", sino que "tiene que haber más transparencia" y se tienen que "contestar esas preguntas que son incómodas".

"Y luego ir ganándose poco a poco la confianza. Hay que encapsular lo que se conoce en estas tres personas y que no haya más para poder seguir adelante. El Gobierno se tiene que ganar poco a poco esa confianza, y la confianza también, aparte de con transparencia, se gana cumpliendo pactos, y cumpliendo los pactos que tiene en este caso con el PNV", ha añadido.

Ante la petición Sumar de crear una oficina anticorrupción, ha señalado que cada partido ha ido planteando sus propuestas, que serán estudiadas evidentemente", y el PNV hará sus aportaciones en las que sean recogidas como proposiciones de ley.

En todo caso, ha señalado que no debe consistir solo "en medidas concretas o en leyes", sino que "esto va más allá" y tiene que ver con "ganarse la confianza con mayor transparencia y contestando esas preguntas incómodas", e incluso teniendo "una cultura política democrática diferente que haga que la ciudadanía también gane esa confianza hacia la política e instituciones".

LEGISLATURA

En relación a si cree que la legislatura podrá llegar a buen término, ha indicado que la perspectiva que tiene el PNV es que "se necesita un acuerdo en base a algún proyecto" que pueden los Presupuestos Generales del Estado "u otro tipo de acuerdo importante y que se genere un clima de confianza alrededor de ese acuerdo".

"Porque, si no hay un acuerdo entre el Gobierno y los grupos que apoyamos la investidura para poder seguir dando pasos dentro de un margen de confianza importante, va a ser difícil que esta legislatura continúe y que no sea una agonía de semana en semana sin saber muy bien qué rumbo toma esta legislatura y qué acuerdos puede haber para aprobar algunas leyes o llegar a algunos acuerdos importantes", ha remarcado.

Vaquero ha insistido en que es "difícil" que se concluya la legislatura si no se logra un acuerdo entre los diferentes grupos políticos y si no se genera "un clima de confianza". En todo caso, ha señalado que, con Pedro Sánchez, "todo es un misterio y nunca se sabe cómo puede acabar algo". "Por lo tanto, iremos poco a poco, iremos jugando el partido punto por punto", ha añadido.

En relación a los Presupuestos Generales del Estado, cree que va a ser "difícil" pactar unas nuevas Cuentas porque, "aunque la gente siempre mira a Junts", también Podemos "ha dejado muy clara su línea roja".

Según ha manifestado, en la última negociación, el PNV había llegado a un acuerdo importante y no sabe se podrá "recuperar ese acuerdo o cómo va a quedar". "Nosotros insistiremos en que eso vaya adelante", ha manifestado.

PP

Por otra parte, ha afirmado que, en este momento, no existe relación con el PP y, tras aludir a sus manifestaciones -en las que vincula al PNV con la trama 'Cerdán"-, ha asegurado que este partido está "en una estrategia de romper puentes, de obstaculizar acuerdos". "Por lo tanto, es difícil siquiera hablar con una cierta normalidad con el Partido Popular en estos momentos", ha añadido.

Asimismo, cree que tiene una postura "contradictoria" porque, por un lado, está apelando al PNV para "llegar a un no sabemos qué acuerdo" y, por otra parte, "lo que hace es un día sí y otro día también meterse con el PNV y acusarle de todo lo divino y de lo humano".

La portavoz jeltzale ha indicado que fueron "especialmente beligerantes" en el pleno de la semana pasada, y cree que no solo fueron "muy duros" con el PNV, sino "injustos". "La poca educación que demostró el portavoz del PP nos llamaron poderosamente la atención", ha agregado.

FINANCIACIÓN SINGULAR EN CATALUÑA

Por otra parte, sobre al acuerdo para una financiación singular para Catalunya y el rechazo expresado por Junts, ha indicado es un tema que tendrán que "pactar también los partidos catalanes".

Tras señalar que luego tiene que ir al Congreso de los Diputados, ha afirmado que no solamente "tiene que salvar el escollo del acuerdo entre los partidos catalanes", sino que las mayorías son "difíciles en estos momentos" y no solamente con el PP o con Vox porque también Podemos "no ve con buenos ojos los pactos diferentes de financiación entre diferentes comunidades autónomas".

Maribel Vaquero ha subrayado que la política en Madrid está "muy crispada y cada día sigue elevándose el tono". Por ello, espera que tenga un final y se "baje el tono de crispación" porque es "insostenible". "Lo pagamos todos, lo que se está poniendo en juicio es el sistema democrático", ha añadido Maribel Vaquero, que cree que "la ciudadanía no merece ese tipo de representación".

Tras indicar que la "política es otra cosa" y es "mucho más de lo que se puede llegar a ver en esa confrontación en un pleno del Congreso de los Diputados", Vaquero ha indicado que Euskadi, en comparación con loa que se vive en el Estado, es "un oasis".

"Se debate, se habla, se llega a negociación y se llega a pactos. Tendríamos que poner en valor todos esos acuerdos a los que se llegan desde los ayuntamientos, desde las Juntas Generales, desde el Parlamento vasco. Tendríamos que poner en valor el sistema democrático que tenemos en Euskadi", ha concluido.