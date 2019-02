Varios miles de personas se manifiestan en San Sebastián en solidaridad con los líderes catalanes juzgados

Actualizado 17/02/2019 14:20:47 CET

La dinámica Gure Esku Dago, EH Bildu y PNV defienden la necesidad de movilización ante este "juicio a la democracia"

SAN SEBASTIÁN, 17 (EUROPA PRESS)

Varios miles de personas se han manifestado este mediodía en San Sebastián, convocadas por la dinámica ciudadana Gure Esku Dago, en solidaridad con los líderes independentistas catalanes que están siendo juzgados desde el pasado martes en el Tribunal Supremo, y para reclamar "solución, democracia y libertad".

La marcha ha partido pasadas las doce del mediodía de la Plaza de Cataluña de la capital guipuzcoana tras una pancarta con el lema 'Konponbidea, democracia, llibertat' (solución, democracia, libertad), que portaban personas "referentes" de diversos ámbitos, entre las que se encontraban el catedrático de la UPV/EHU Pedro Ibarra, la profesora y exdirigente de EH Bildu Laura Mintegi, o la exdiputada de Amaiur, Maite Aristegi, entre otros.

Una amplia representación de EH Bildu se ha sumado a la marcha, entre los que se encontraban los parlamentarios Maddalen Iriarte, Pello Urizar, Jasone Agirre y Nerea Kortajarena, la diputada en el Congreso Marian Beitialarrangoitia, y el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Juan Karlos Izagirre.

También ha estado presente el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, mientras que la representación del PNV ha estado encabezada por la portavoz jeltzale en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Maria Eugenia Arrizabalaga, y el diputado en el Congreso Joseba Agirretxea.

Los participantes en la manifestación han portado paraguas, ropas y lazos amarillos, y han recorrido en silencio, a excepción de algunos aplausos y gritos en catalán reclamando libertad, varias calles céntricas de San Sebastián, hasta terminar en el Boulevard con un acto político.

"JUICIO A LA DEMOCRACIA"

Antes del inicio de la marcha, el portavoz de Gure Esku Dago, Anjel Oiarbide, ha afirmado que el juicio contra los líderes catalanes "nunca tuvo que empezar". Según ha afirmado, "lo que se está juzgando no son 12 soberanistas catalanes, ni tampoco los 2,4 millones de personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre en aquellas condiciones".

"Lo que se está juzgando son las aspiraciones democráticas y legítimas del pueblo catalán, así como también las aspiraciones legítimas y democráticas del pueblo vasco", ha destacado, al tiempo que ha insistido en que "se están juzgando los derechos básicos y fundamentales de la ciudadanía del Estado español".

Por ello, ha señalado que Gure Esku Dago ha salido este domingo a la calle para reivindicar que "el votar no es delito, el derecho a decidir y de autodeterminación no es delito en una democracia asentada", al tiempo que ha reiterado que "lo que se ha sentado en la silla de los acusados en Madrid no son 12 soberanistas, sino la democracia en sí".

"Es el momento de salir a la calle, no únicamente para dar señales de solidaridad hacia el pueblo catalán, sino para trabajar conjuntamente a favor de la democracia", ha concluido.

Por su parte, la portavoz del PNV en las Juntas de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha asegurado que para la formación jeltzale "este es un juicio contra la propia democracia" porque, por una parte, "estamos viendo cómo atentan continuamente contra los derechos y las libertades más básicas" y, por otra, porque "dar voz y voto al pueblo nunca puede ser considerado delito, eso es democracia".

A su juicio, "si la democracia española fuera homologable, deberían dejar sin validez hoy mismo el juicio y, por lo tanto, los presos políticos en la calle". Arrizabalaga ha señalado que, "como abertzales vascos, no deberíamos ver lo que están haciendo en Cataluña como algo que nos es ajeno" porque "mañana lo podrán hacer igualmente contra Euskadi".

Por ello, la portavoz jeltzale ha reivindicado "no solamente los derechos individuales de los ciudadanos, incluidos los presos políticos catalanes, sino también los derechos colectivos que nos corresponden como nación, tanto a Cataluña como a Euskadi".

"INVOLUCIÓN"

Asimismo, la portavoz parlamentaria de EH Bildu Maddalen Iriarte ha agradecido a Gure Esku Dago la convocatoria de esta marcha porque, en su opinión, "en este momento político-histórico es imprescindible llamar a la ciudadanía para que se manifieste a favor de la democracia".

"Vivimos un momento de involución democrática por parte del Estado español que pone en peligro las consecuciones políticas, sociales y económicas que este país ha logrado durante muchas décadas", ha destacado Iriarte, quien se ha mostrado convencida de que "es el momento de salir a la calle".

A su entender, "es el momento de trabajar en las instituciones, de la sinergia, de trabajar en común entre los que creemos en este país y de dar pasos adelante para no perder lo que tenemos y, para obtener nuevas maneras de relacionarnos con el Estado español, es imprescindible hacerlo".

Finalmente, la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, ha considerado que es "absolutamente necesario movilizarse y salir a la calle para denunciar de forma contundente la falta de democracia que existe en el Estado español y la represión política que se da contra cualquiera que pretenda superar el marco constitucional establecido y el nivel de autogobierno que tenemos ya sea en Cataluña, o en Euskal Herria".