Un varón detenido y otro investigado, que suman 14 arrestos, por robo con fuera en un domicilio de Portugalete

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años fue detenido este pasado martes en Portugalete (Bizkaia) y a otro de 37 años se le investiga por un delito de robo con fuerza en un domicilio de la villa jarrillera cometido el pasado 19 de septiembre, de donde sustrajeron joyas de oro que vendieron, un teléfono móvil y varios objetos. Ambos suman 14 detenciones anteriores por diferentes hechos, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Los hechos se registraron el pasado sábado, 19 de septiembre, en una vivienda del barrio de San Roque en Portugalete. Una persona, al entrar a su casa al mediodía, se encontró que había unos hombres en el interior, los cuales abandonaron corriendo el lugar. Los autores habían accedido a la morada tras forzar una persiana y una ventana que daba a un patio interior del inmueble.

Agentes de la comisaría de Muskiz realizaron una inspección del domicilio, del cual habían sustraído joyas, un teléfono móvil y varios objetos. Así mismo, dieron inicio a la investigación para esclarecer el delito.

Al día siguiente al robo, ertzainas encargados de la investigación localizaron y recuperaron las joyas de oro sustraídas, las cuales habían sido vendidas en un establecimiento del mismo municipio. También se pudo identificar a dos presuntos autores de los hechos, dos hombres con antecedentes policiales por delitos similares.

Este pasado martes, una patrulla localizó y detuvo en Portugalete a uno de los implicados, de 44 años y con cinco detenciones anteriores por parte de la Ertzaintza. Al segundo implicado, otro varón, de 37 años, se le han abierto diligencias como investigado por el mismo delito de robo con fuerza. Esta persona tiene 14 detenciones anteriores por diferentes hechos. El detenido será puesto este miércoles a disposición judicial, al finalizar las diligencias policiales.