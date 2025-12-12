Archivo - Un hombre observa el escaparate de un establecimiento - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los vascos gastarán esta navidad una media de 605 euros, un 3% más que en 2024, en el que el presupuesto fue de 588 euros. Además, perfumes, moda, juguetes, libros y calzado y complementos son los productos más demandados, según el último estudio del Observatorio Cetelem.

La última edición del informe, relativa a la intención de gasto, refleja que Euskadi afronta la campaña navideña de este año con un "aumento moderado" en su intención de gasto respecto a 2024, aunque "el dinamismo continúa siendo algo inferior al registrado en el conjunto de España".

En concreto, los vascos que aseguran que gastarán más pasan del 33% en 2024 al 34% este año, dos puntos porcentuales por encima de la media nacional (32%).

También se incrementa del 15 al 19% el porcentaje de quienes reducirán su presupuesto, mientras que los que mantendrán su gasto bajan del 52% al 47%, señal de "un reparto más equilibrado entre contención y aumento moderado", según Cetelem.

Un 32% de los vascos dice que gastará más en regalos navideños, el mismo porcentaje que en 2024, por encima de la media española (25%). Un 19% afirma que gastará menos, un punto más que el pasado año, y un 49% mantendrá el gasto.

En productos para las celebraciones, el gasto previsto se comporta de forma similar. Los que gastarán más pasan del 29% al 28%, superando el 25% de la media nacional. Crece el grupo que gastará menos, con un 16% en 2024 frente al 21% de este año y bajan del 55 al 51% quienes mantendrán su presupuesto, lo que "refleja una ligera moderación en la intensidad del consumo".

En la intención de compra por categorías, el 'top 5' de productos más demandados son perfumes (45%), moda (36%), juguetes, libros y calzado y complementos (34%). Respecto a 2024, destaca el descenso de compras en moda y juguetes, y el aumento de calzado y complementos.

El porcentaje de vascos que comprarán productos de segunda mano baja del 32% al 28%, y se sitúa por debajo de la media nacional (34%). El gasto medio en este tipo de productos aumenta de 195 a 250 euros en 2025, "consolidando una apuesta creciente por alternativas más económicas y sostenibles".

El producto de segunda mano con más intención de compra en Euskadi son los smartphones, con un 11% de menciones, cuatro puntos por encima de la media de España. Si se analiza el canal de compra, el 77% optará por Internet, mientras que un 23% recurrirá a tiendas físicas.

El Observatorio Cetelem ha realizado el estudio que analiza la intención de gasto de los españoles en época navideña a través de 1.000 encuestas realizadas on line a personas de más de 18 años, con un error muestral del 3,16% para datos globales.