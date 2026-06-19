Los vascos gastarán en torno a 1.500 euros este verano, un 20% mas que la media española, según el Observatorio Cetelem

Archivo - Un autobús turístico en una carretera junto a la Playa de la Concha en San Sebastián. Archivo - Javi Colmenero - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio que prevén los vascos para este verano desciende ligeramente respecto a 2025, situándose en 1.539 euros, si bien esta cifra se sitúa muy por encima de la media española, un 20% superior (1.257 euros), según el Zoom estacional-Vacaciones de verano 2006 elaborado por el Observatorio Cetelem.

En este Zoom anual sobre la intención de gasto de los españoles para el verano se ha analizado la previsión de los vascos para los próximos meses en relación a viajar o quedarse en sus ciudades de residencia y el desembolso previsto para cada caso.

El gasto medio para el periodo estival de este 2026 supone una leve caída del 2% en comparación con el año anterior. En concreto, los vascos gastarán de media 1.539 euros, cifra que, a pesar de descender, destaca por ser un 20% superior a la media española.

VIAJES

El 74% de los encuestados han manifestado su intención de viajar durante las vacaciones de verano, quedando solo un punto porcentual por debajo de la media española y tres puntos por debajo de lo que los vascos manifestaron en 2025.

El importe medio de gasto para los que sí viajarán este año es de 1.739 euros, que implica una "leve subida" respecto al verano anterior y es notablemente superior a la media en España, un 17% más.

Casi la mitad de los que sí viajarán (46%) mantiene el presupuesto respecto al año pasado, mientras que el 28% planea gastar más y un 26% tiene la intención de reducir el importe. Este último dato se incrementa en siete puntos porcentuales desde el año pasado.

En el desglose de gasto, los importes destinados al alojamiento y el transporte quedan por encima de la media española. El importe medio destinado al alojamiento es de 806 euros, que supone un incremento del 27% respecto a 2025 y es un 32% superior a la media, y 265 euros en transporte, que desciende un 20% pero se sitúa un 25% por encima del gasto medio español.

Por otra parte, el 80% de los encuestados expresa su preferencia por los viajes dentro del territorio nacional, aumentando en 10 puntos porcentuales respecto a 2025. El turismo de playa es el claro favorito para los viajeros tanto dentro como fuera de España, con un 72%, mostrando también un aumento de siete puntos porcentuales y situándose por encima de la media.

El estudio constata un fuerte descenso de diez puntos porcentuales de los vascos que mencionan salir a restaurantes como actividad principal durante las vacaciones (57%). También citan otras como realizar actividades deportivas y visitar parques temáticos con los hijos, con un 33% de respuestas en ambos casos.

Por otro lado, un 26% de los encuestados prevé quedarse en su lugar de residencia durante las vacaciones y un 48% de ellos precisa que se debe a su situación económica, un dato que es bastante inferior a la media española, casi 20 puntos porcentuales.

El siguiente motivo más mencionado para no viajar es la preferencia por el ahorro, que se incrementa en más de diez puntos y es también superior a la media.

No obstante, los que no planean viajar sí que prevén realizar actividades durante los meses de verano, con un gasto medio que supone un incremento muy significativo respecto al año anterior. En concreto, gastarán de media 861 euros, un importe que duplica la media española y se incrementa en un 64% respecto a 2025. La actividad de preferencia entre los no viajeros es salir a restaurantes, con un 39%, seguida de actividades deportivas y conciertos.