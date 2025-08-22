Los vascos prevén gastar 497 euros en la 'vuelta al cole', un 16% más que la media nacional

Archivo - Tres niñas a su llegada a un centro escolar - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El 39% de los vascos reducirá este año su presupuesto, y de ellos un 27% se acogerá a programas de préstamos de libros

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vascos tienen previsto gastar una media de 497 euros en la 'vuelta al cole', un 16% más que la media nacional. Además, un 39% de los ciudadanos de Euskadi con intención de realizar compras para el nuevo curso escolar, reducirá este año su presupuesto, y de ellos un 27% se acogerá a programas de préstamos de libros, según los resultados de la nueva edición del zOOm 'Vuelta al cole' elaborado por el Observatorio Cetelem.

El informe, que analiza la intención de gasto prevista por los vascos para el inicio del curso escolar en 2025, recoge que el 36% de los encuestados tiene hijos en edad escolar. De estos, un 36% declara tener hijos que cursarán primaria, un 25% educación infantil y un 18% secundaria. Le siguen aquellos que cuentan con hijos que comenzarán la guardería, un 18%.

La mayoría de los vascos con hijos escolarizados afirman que estos estudian en centros concertados, con un 46% de las menciones. Le siguen, con un 39%, los que acuden a un centro público y un 14% a la red privada.

El gasto medio previsto por los vascos para la 'vuelta al cole' del próximo mes de septiembre se sitúa en 497 euros, un 16% más que la media nacional. Un 43% tiene intención de realizar el mismo gasto que el año anterior, un 39% declara asegura que reducirá su presupuesto, y otro 18% afirma que lo aumentará.

PRÉSTAMO DE LIBROS

Entre quienes declaran tener intención de reducir su presupuesto, más de la mitad de ellos (55%) asegura que optará por reutilizar, en la medida de lo posible, materiales del año anterior, o realizará compras de segunda mano(55% también). Mientras, un 27% afirma que se acogerá a programas de préstamos de libros.

Por su parte, entre los que declaran tener intención de aumentar su gasto en la vuelta al cole este año, la gran mayoría, un 80%, lo explica por el "aumento generalizado de precios", que hará que el presupuesto "termine siendo mayor al del año anterior".

Los productos que más comprarán los vascos en la vuelta al cole son material escolar (un 79%), seguido de libros, con un 64%, y ropa, con otro 54%.

Los datos analizados de esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de una encuesta online realizada por la empresa Invesmarket a través de 1.000 entrevistas en el conjunto estatal a personas de más de 18 años.