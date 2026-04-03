Vecinos de Basauri se concentran contra el homicidio de una mujer en el municipio y exigen compromiso a instituciones

Concentración en Basauri en rechazo al homicidio de una mujer - EUROPA PRESS

BILBAO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas han secundado la concentración convocada esta tarde por los colectivos feministas Basauriko Asanblada Feminista y Emakumeok bat koordinakundea en rechazo al homicidio de una mujer en Basauri (Bizkaia) a manos presuntamente de su pareja y han exigido a las instituciones compromiso y recursos suficientes para la prevención y atención a las víctimas.

La Ertzaintza ha detenido este viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, de 44 años, ocurrida el pasado miércoles en Basauri y enmarcada en el ámbito de la violencia de género.

La mujer sufrió una supuesta indisposición y el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Tras estos hechos, los citados colectivos feministas han llamado a secundar, a las 18.30 horas, una concentración de protesta en la plaza 25N de Basauri, en la que han desplegado una pancarta con el lema en euskera "Frente al terrorismo machista, organización feminista" y se han coreado gritos de "ni una más", "ni una agresión sin respuesta", "si tocan a una tocan a todas", "si tocan a una respondemos todas" y "no es un caso aislado, se llama patriarcado".

Durante la concentración, han dado lectura a un comunicado, en el que han expresado su "más profunda rabia y dolor ante el asesinato machista ocurrido en Basauri". Tras recordar que "en lo que va de 2026, ya son dos las mujeres asesinadas en Euskal Herria", han denunciado que, "una vez más, la violencia patriarcal nos golpea en nuestra propia comunidad, recordándonos que no se trata de hechos aislados, sino de la expresión más extrema de un sistema que legitima la desigualdad, el control y la deshumanización de las mujeres".

Ante este "nuevo asesinato machista", han denunciado que "las violencias machistas no son una cuestión privada ni un problema aislado, sino una realidad estructural que sigue costando vidas". Por eso, además de denunciar lo ocurrido, han exigido "responsabilidad política, institucional y social".

"No queremos minutos de silencio vacíos, queremos recursos, coordinación, formación, vivienda, atención digna y una respuesta feminista", han advertido, para recordar que el pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, "alzamos la voz contra las violencias machistas, y hoy volvemos a hacerlo con más rabia y dolor".

Según han remarcado, "no basta con condenar, es necesario actuar, prevenir, proteger y poner todos los recursos al servicio de la vida y la libertad de las mujeres".

Los colectivos feministas han denunciado "con firmeza" este crimen y han exigido a las instituciones "una respuesta clara y comprometida", con "recursos suficientes para la prevención y atención a las víctimas, educación feminista desde edades tempranas y políticas efectivas contra las violencias machistas en todas sus formas".

Además, se han negado a "la normalización de estos asesinatos" y han advertido que "no son tragedias inevitables", sino "consecuencia directa del machismo estructural que atraviesa nuestra sociedad".

Por último, han llamado a los vecinos, colectivos y movimientos sociales de Basauri a "salir a la calle, a alzar la voz ya mostrar que frente al terror machista respondemos con rabia, organización y lucha feminista".