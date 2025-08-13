Vecinos de Getxo piden al Gobierno local actuaciones en vivienda, seguridad, limpieza, aparcamiento y zonas verdes

Labores de limpieza tras una jornada de fiestas en el Puerto Viejo de Algorta, en Getxo (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de Getxo (Bizkaia) consideran que la vivienda, la seguridad, la limpieza, el aparcamiento y las zonas verdes son las prioridades de actuación que debe llevar a cabo el Gobierno municipal en los dos próximos años.

Así se recoge en un estudio ciudadano realizado recientemente a través de la empresa Gizaker, encargado por el Ayuntamiento de Getxo, con el objetivo de conocer las necesidades, demandas y el grado de satisfacción de la población sobre los servicios municipales, la gestión del Consistorio y diversos aspectos relacionados con la vida en el municipio.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que dicho estudio ha sido realizado durante los días del 19 al 27 de junio de este año y el trabajo de campo se ha llevado a cabo mediante entrevistas telefónicas a 900 personas residentes en Getxo.

Sobre la imagen del municipio de Getxo, la satisfacción global como lugar para vivir alcanza un 7,59 sobre 10. Entre los principales problemas identificados por la ciudadanía se encuentran la seguridad (26,1%), la vivienda (22,2%), la limpieza (9,7%), el aparcamiento (7,6%) y las zonas verdes y jardines (7,6%), cuestiones que se consideran "prioritarias" para los próximos dos años.

La gestión del Ayuntamiento obtiene una valoración media de 5,71 sobre 10. En aspectos concretos, la limpieza de calles y recogida de basuras recibe una nota de 6,96, mientras que el mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano alcanza un 6,25.

En materia de vivienda, la actuación municipal respecto a la vivienda protegida en alquiler obtiene un 4,52 y, en cuanto al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), un 4,35. El 72,3% de las personas encuestadas desearía "mucho o bastante" vivir por su cuenta, pero el 88,6% identifica como principal obstáculo los altos precios de alquiler y compra.

Por otro lado, la valoración de su zona o barrio es de un 6,42 sobre 10 y en cuanto a la percepción de la seguridad de Getxo respecto a otras localidades, un 43,6% cree es igual, un 29,9% más segura y un 12,7% menos segura. La actuación de la Policía Local obtiene un 6,39 en ordenamiento del tráfico y atestados, y un 6,17 en seguridad ciudadana.

Asimismo, la situación del tráfico y movilidad recibe una valoración de 6,15 sobre 10. El número medio de coches por hogar es de 1,40, y un 61,2% dispone de plaza de garaje propia. La valoración de las obras que se han realizado y se están realizando en Getxo para peatonalizar las calles y extender las aceras es de un 6,12.