Vecinos de Martzana en Bilbao denuncian el deterioro de su calidad de vida por los bares y exigen su derecho al descanso

Demandan al Ayuntamiento la revisión de las licencias de hostelería y la reducción de horarios

BILBAO, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de vecinos del muelle de Martzana ha denunciado este jueves el deterioro de su calidad de vida por "el incumplimiento reiterado de la normativa" por parte de bares y locales hosteleros, y ha exigido medidas inmediatas al Ayuntamiento de Bilbao que garanticen" su "derecho legítimo al descanso", como la revisión de las licencias de hostelería y la reducción de horarios.

La agrupación, formada por más de 100 vecinos del Muelle de Martzana, ha impulsado una "acción protesta" consistente en colocar en las fachadas de sus edificios de viviendas pancartas reivindicativas para denunciar "el progresivo deterioro de la calidad de vida en la zona" y exigir "medidas inmediatas que garanticen" su "derecho legítimo al descanso" frente a "la actividad lucrativa y la actitud depredadora de los bares".

Con esta acción, los vecinos del Muelle han denunciado que la situación se ha vuelto "preocupante" desde que el Ayuntamiento permitió a los bares instaurar terrazas de forma "masiva y permanente" tras la pandemia, con "continuas ampliaciones".

Desde el año 2021, según ha explicado la plataforma, a petición de la Plataforma de Vecinos y Vecinas del Muelle de Martzana, se han llevado a cabo múltiples reuniones con representantes de Espacio Público, Medio Ambiente y Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao. Así mismo, se ha enviado un escrito firmado por 100 vecinos y vecinas con peticiones concretas y se realizan numerosas incidencias a Ayuntamiento y policía por incumplimientos de la normativa por parte de la hostelería del Muelle, "solicitando medidas disuasorias que no llegan".

La principal reivindicación de la Plataforma es la revisión de las licencias de hostelería otorgadas a la hostelería del Muelle y la petición de la reducción de horarios. En ese sentido, se preguntan "por qué se les permite a los bares cerrar a las 02.00 horas, dos horas más tarde del cierre de sus terrazas a las 00.00 horas, sin que la mayoría de ellos estén insonorizados".

A su entender, la licencia otorgada, "propia de una zona de copas, es incoherente e inapropiada para este espacio peatonal con casas de madera a menos de cuatro metros de los bares donde los vecinos intentan descansar".

A estas licencias "desproporcionadas", han denunciado los vecinos, se une "el incumplimiento reiterado de la normativa vigente por parte de los hosteleros del Muelle para su propio lucro y la ausencia de mecanismos de control efectivos por parte del Departamento de Espacio Público, Medio Ambiente del Ayuntamiento de Bilbao y Policía".

"Los hosteleros de la zona viven de espaldas al barrio que les acoge con actitudes hacia el vecindario muy poco empáticas y respetuosas, vulnerando la normativa cada vez que tienen oportunidad. Es una zona complicada y, aunque la policía hace lo que puede, no es suficiente", han criticado.

Según han denunciado, se han normalizado, especialmente en verano y los fines de semana, "prácticas ilegales por parte de los bares". Así, han señalado que las terrazas "ocupan mucho más espacio del que tienen autorizado con mobiliario, alegando que son los propios clientes quienes desplazan, y añaden las sillas de más, con bares que pasan de sus 32 mesas autorizadas a 45".

También han criticado que las terrazas "no se recogen por las noches en el horario legalmente establecido, no se realizan inspecciones nocturnas por parte del departamento de Espacio Público del Ayuntamiento más allá de las 20.00 horas y la policía del área de Ibaiondo no siempre da abasto para atender estas circunstancias".

Además, han advertido que los bares "usan el mobiliario público como barra y extensión ilícita de sus terrazas, se reproduce música en bares que están sin insonorizar, ocupan de forma permanente el espacio peatonal que está reservado a tránsito, impidiendo el paso de peatones, sillas de ruedas y vehículos de limpieza, seguridad y salud, y emplean el Muelle como almacén", además de "utilizar el Muelle como aparcamiento de sus vehículos privados durante horas, algo que no está permitido a los propios vecinos".

La plataforma ha dicho que "esta situación de falta de descanso y deterioro de la calidad de vida vecinal se agrava con la ausencia de control de cumplimiento de la normativa y con los permisos municipales que el Ayuntamiento otorga a los bares del Muelle, autorizándoles a utilizar elementos externos de sonido como altavoces y DJs con motivo de eventos varios de la ciudad, generando un ruido excesivo y haciendo que los vecinos tengan que irse de sus viviendas".

Así mismo, han denunciado que el Ayuntamiento, "de forma unilateral y de espaldas a las reivindicaciones vecinales, ha decidido aprobar este verano la ampliación estival de las terrazas, ya de por sí saturadas, en agosto y Aste Nagusia, agravando la crítica situación de convivencia que se les está trasladando de forma permanente".

EXIGENCIAS

Ante esta situación, los vecinos han exigido al Ayuntamiento la revisión del horario de las licencias actuales, "que no tienen en cuenta que se trata de una zona peatonal de viviendas de madera de más de 100 años, que, además, es un conjunto histórico relevante para Bilbao", así como la declaraciones de la zona como "acústicamente saturada", la eliminación total de los permisos estivales de ampliación de terrazas y el establecimiento de "mecanismos de control eficaces y efectivos que obliguen a los hosteleros a cumplir la ordenanza vigente".