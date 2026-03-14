Vecinos de San Francisco (Bilbao) denuncian una pelea ocurrida este viernes con "graves insultos" a la Policía

Archivo - Barrio San Francisco en Bilbao - ASOCIACIÓN VECINAL DE SAN FRANCISCO - Archivo

BILBAO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de San Francisco ha denunciado que este pasado viernes se produjo una pelea en el barrio bilbaíno "que volvió a sembrar de inseguridad y tensión" en el lugar y en el que "numerosos" policías municipales y ertzainas fueron "gravemente increpados e insultados", sin que practicaran ninguna detención. Además, ha pedido a las instituciones "un pacto inmediato por San Francisco" con "acciones policiales y judiciales para expulsar a los delincuentes" y por la "rehabilitación real" del barrio.

La asociación ha instado este sábado al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao a que revisen las cámaras de seguridad instaladas en las calles "para que todos los delincuentes que en la tarde de ayer propinaron graves insultos a policías municipales y ertzainas sean detenidos" o, al menos, "imputados por un delito de atentado a la autoridad".

Según ha informado, la pelea se produjo alrededor de las 19.00 horas en la calle San Francisco, y en la misma semana en la que un hombre intentó agredir sexualmente a una mujer en uno de los portales.

Los vecinos han afirmado que "los delincuentes" tienen "absolutamente tomadas las calles de San Francisco", donde debajo de las cámaras "pueden vender droga, robar y reírse de la policía a sus anchas, porque saben que sus actuaciones en el barrio no tienen ninguna consecuencia".

"SAN FRANCISCO COMO ZORROTZAURRE"

Según el colectivo, tanto el Ayuntamiento como el Gobierno vasco "pueden rehabilitar San Francisco, tal y como están haciendo en Zorrotzaurre", pero han lamentado que, "hasta la fecha, no han demostrado "ninguna voluntad real para regenerar la zona".

Por ello, ha pedido a las instituciones "un pacto inmediato por San Francisco", que implique "acciones policiales y judiciales para expulsar a los delincuentes y en favor de la rehabilitación real del barrio, aprovechando su céntrica situación, la proximidad de la futura estación del Tren de Alta Velocidad y el paso de un tramo del camino de Santiago, en la actualidad el más peligroso de Europa".