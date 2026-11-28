VITORIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo Velora Investa ha adquirido los terrenos de Cegasa en Vitoria-Gasteiz para desarrollar su nueva planta industrial, en la que prevé una inversión de más de 100 millones de euros y la creación de 120 puestos de trabajo.

Según ha informado Velora Investa, está previsto que las nuevas instalaciones estén finalizadas en 2028 y alcancen su plena capacidad operativa durante el primer semestre de 2029.

El proyecto se desarrollará a través de ECN All Wind, plataforma industrial de Velora en la que también participan de manera minoritaria el Gobierno Vasco y Ekarpen, ha detallado, y estará destinado a fabricar nuevos productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas y redes inteligentes. Se trata de la segunda inversión de ECN All Wind tras la adquisición de Vicinay.

El proyecto supone, además, un nuevo impulso a la actividad de Velora en Euskadi, un territorio con una sólida tradición industrial y un ecosistema empresarial de referencia en el sector energético, ha asegurado.

Según Velora, el sector de la fabricación de productos vinculados al despliegue de infraestructuras eléctricas "prevé un crecimiento exponencial basado en el aumento del desarrollo de infraestructura eléctrica, la implementación de redes inteligentes, la automatización industrial, junto con la expansión generalizada de la energía renovable a nivel mundial.

El Gobierno Vasco anunció el pasado mes de julio su incorporación a ECN All Wind, una filial creada por Velora, grupo empresarial encabezado por Dámaso Quintana, especializada en eólica marina y redes de transmisión y distribución eléctrica.

La participación del Ejecutivo vasco se enmarca en el Plan de Industria de Euskadi 2030, que identifica esta actividad como uno de los sectores HAZI, con potencial tractor de futuro.

A través de su participación minoritaria en proyectos industriales de estas características, el Gobierno Vasco busca impulsar la creación de empleo de calidad, reforzar la cadena de proveedores locales y consolidar en Euskadi actividades industriales de alto valor añadido y proyección internacional, ha señalado.