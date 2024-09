Venezolanos de Bilbao exigen la libertad de los dos detenidos en Venezuela con una cacerolada frente al consulado

Creen que los arrestados pueden estar "secuestrados en el helicoide, con todos los presos políticos"



BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Venezolanos Bilbao-Bizkaia han exigido este miércoles ante el consulado de Venezuela en Bilbao la libertad de los dos bilbaínos detenidos en el país caribeño, Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos. Su coordinador, Pedro Gil, cree que ambos arrestados pueden estar "secuestrados en el helicoide, el mayor centro de torturas de Latinoamérica", en el que se encuentran "todos los presos políticos".

Miembros de esta plataforma, de la que forman parte unas 400 personas venezolanas, con un total de 11.000 seguidores, han organizado este miércoles frente al Consulado de Venezuela en Bilbao una cacerolada para pedir la liberación de los dos detenidos en Bilbao y de otros 14 españoles también arrestados, además de los 2.000 venezolanos encarcelados "por protestar pacíficamente" tras las elecciones presidenciales del país caribeño del 28 de julio.

Pedro Gil ha señalado que, una vez más, los venezolanos se concentran en la Plaza Venezuela de la capital vizcaína, ante el consulado, para exigir su "derecho a la libertad, a la democracia, y lo principal, el respeto a los derechos humanos".

"Hoy hemos visto cómo las garras de Nicolás Maduro, su dictadura, también han optado por detener a turistas", ha apuntado, en alusión a los detenidos de Bilbao, a los que se les acusa ser agentes del CNI y formar parte de una conspiración para derrocar al Ejecutivo de Maduro.

Estos dos arrestados, según ha señalado, se suman a los más de 2.000 venezolanos detenidos por "protestar pacíficamente" y a otros 14 españoles que están "en el helocoide, el centro de torturas más grande de Latinoamérica".

Según ha explicado, no saben "nada" sobre los dos vascos arrestados y, por "prudencia", no han querido contactar con sus familiares. "Esperamos que las diligencias que se están haciendo a través de los Gobiernos de España y vasco den un fruto favorable prontamente, y que los podamos tener aquí con nosotros en Bilbao", ha añadido.

El coordinador de la plataforma ha recordado que informes de la ONU denuncian que en Venezuela "se vive un terrorismo de Estado" y se "persigue y hostiga a todo el que piensa diferente". Además, ha afirmado que la acusación de terrorismo contra los dos bilbaínos es utilizada siempre por el Gobierno de Nicolás Maduro para "imputar a todos los detenidos en los últimos dos meses".

SIN ORDEN DE DETENCIÓN

Pedro Gil ha criticado que a los dos vascos "la dictadura" de Venezuela les haya "imputado cargos de terrorismo por televisión nacional", sin haberles puesto a disposición de un juez y sin un orden de detención por parte de un fiscal. "Viola todos los derechos humanos", ha subrayado.

A su juicio, estas detenciones suponen "un secuestro de rehenes para tratar de forzar algunas cosas con el Gobierno de España". Además, cree que los dos vascos habrán sido llevados al "helicoide, adecuado especialmente para torturas", con el fin de lograr de los arrestados las declaraciones que ellos desean.

"Es una cárcel muy grande y donde llevan a todos los presos políticos, como el abogado de Corina Machado y a Perkins Rocha. El modus operandi es que les secuestran, no les dejan ver a sus familiares, no les permiten derecho a que un abogado les asista en su defensa y no les presentan ante el juez en el tiempo que corresponde", ha indicado.

Se trata, tal como ha manifestado, de "un aislamiento total y un secuestro por parte de la dictadura en toda regla". "Ruego por que la diplomacia dé frutos y por que pronto puedan estar con nosotros", ha insistido.

Pedro Gil ha reiterado que la cónsul de Venezuela en Bilbao, Glenna Cabello, hermana del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, puede conseguir la puesta en libertad de los dos detenidos de Bilbao.

"Tiene un compromiso moral con el País Vasco, con los bilbaínos, y debería hacer una llamada a su hermano. Al otro día, estas personas estarían aquí con sus familiares", ha concluido.

Durante la protesta, los concentrados, que portaban fotos del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, han proferido gritos de "Maduro dictador", "ahí están, esos son, los que roban la nación" o "Y no me da la gana vivir una dictadura igual que la cubana", entre otros.