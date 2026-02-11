Las ventas de Gipuzkoa crecen un 3,5% en 2025 con respecto al año anterior

Archivo - Palacio foral - DIPUTACIÓN - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de Gipuzkoa han aumentado un 3,5% en 2025 con respecto al año anterior, según ha informado el departamento de Hacienda y Fiananzas de la Diputación foral de Gipuzkoa. Las ventas interiores han aumentado un 3,4% y las exportaciones un 3,5%.

En un comunicado, la institución foral ha dado cuenta de los "positivos" datos recogidos en el Informe sobre Ventas, Comercio Exterior, Empleo y Salarios desarrollado por el departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación foral de Gipuzkoa muestran "un aumento equilibrado entre las ventas interiores y las exportaciones". El incremento general supera el aumento del 0,7% de 2024 con respecto a los datos del año anterior.

Por sectores, el aumento de las ventas totales también se ha producido de manera bastante equilibrada en los tres sectores económicos. Así en la industria se han incrementado un 3,3%, en construcción un 4,4% y en servicios un 3,5%.

Desde la institución foral han destacado que, "pese a la debilidad de los principales socios comerciales europeos y las incertidumbres del contexto económico internacional", las cifras relativas a las exportaciones son "positivas".

En concreto, las ventas exteriores a la Unión Europea han aumentado un 2% y las ventas el resto de los países de fuera de la Unión un 5,3%. Por su parte, las importaciones han aumentado un 2,6% en 2025.

Atendiendo a la procedencia de estas compras, se observa un pequeño incremento en las compras desde los países de la Unión Europea del 1%, mientras que las importaciones de países procedentes de fuera de la Unión Europea han aumentado un siete por ciento.

En referencia al número de personas empleadas por las empresas de Gipuzkoa en 2025, la cifra ha aumentado un 0,3%, aunque en los últimos meses se aprecia cierta ralentización, el mercado laboral de Gipuzkoa se mantiene fuerte.

Por sectores se observa que los mayores crecimientos se han dado en la industria (+0,8%) y en la construcción (+0,9%), mientras que en los servicios el empleo desciende ligeramente (-0,2%).

Los salarios pagados por las empresas de Gipuzkoa también han aumentado un 4,8% en 2025. Por sectores la evolución salarial ha sido bastante equilibrada, con un mayor crecimiento en la industria y en la construcción, en ambos casos del 5%, mientras que en los servicios ha sido del 4,4%. La retribución media por persona empleada ha aumentado un 4,5% en 2025.

En cuanto a los datos correspondientes al mes de diciembre, muestran un comportamiento "muy positivo" de las exportaciones, con un aumento del 19,3 por ciento, y "muy moderado" de las ventas interiores, con un aumento del 1,2%. Las ventas totales han aumentado un 6,9 por ciento.