La ventas de turismos de ocasión en Euskadi crecen un 1,2% interanual en julio y un 1,4% en el acumulado del ejercicio

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BILBAO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos de ocasión en Euskadi crecen un 1,2% en julio respecto al mismo mes de 2025 y un 1,4% en el acumulado del ejercicio si se analiza el mismo periodo del pasado año, según datos de las patronales del sector, GANVAM, que engloba a distribuidores oficiales e independientes y Faconauto, que corresponde a los concesionarios.

De este modo, según los datos facilitados en un comunicado, el mercado vasco de turismos y todoterrenos de ocasión registró 6.968 operaciones durante el pasado mes de julio, lo que supone un incremento del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En el acumulado del año, las ventas de vehículos de segunda mano alcanzan ya las 46.429 unidades en Euskadi, lo que representa un crecimiento del 1,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

A nivel estatal, las ventas de modelos electrificados continúan al alza en el mercado de segunda mano y en concreto, las ventas de turismos eléctricos puros de ocasión crecieron un 31,5% en julio, con un total de 3.347 unidades, mientras que las de híbridos enchufables usados subieron un 44,7% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 5.987 unidades.

Según han indicado las patronales, las ventas de modelos usados con motores de combustión tradicional continúan a la baja, y los vehículos de segunda mano diésel, aunque concentraron el 48% de las operaciones, registraron una caída del 5% en julio, mientras que los de gasolina retrocedieron un 5,3%, registrando un total de 67.349 unidades