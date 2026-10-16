El vial de acceso a Illunbe desde Amara vuelve a estar abierto tras culminar las obras de estabilización de la ladera

Ladera estabilizada en Illunbe - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

SAN SEBASTIÁN, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de San Sebastián ha reabierto el vial de acceso a Illunbe desde Amara, que llevaba cerrado desde principios el pasado mes de febrero como consecuencia de un desprendimiento de tierra de la ladera. El departamento de Mantenimiento y Servicios Urbanos ha rematado los trabajos de estabilización y recuperación de los terrenos afectados.

Según han explicado desde el Consistorio donostiarra, la intervención, desarrollada en dos fases, ha permitido asegurar la estabilidad del Paseo de Miramon, uno de los principales accesos al complejo de Illunbe, reparar las infraestructuras de saneamiento dañadas y recuperar las condiciones de seguridad de la ladera.

El concejal de Mantenimiento y Servicios Urbanos, Iñigo García, ha destacado que se trata de una intervención "compleja, pero necesaria, para garantizar la seguridad de una zona especialmente sensible, tanto por el vial que discurre en su parte superior como por las infraestructuras de saneamiento que atraviesan el terreno".

El desprendimiento registrado en febrero de 2025 provocó el desplazamiento de una importante cantidad de tierra, que llegó hasta el vial inferior del complejo de Illunbe. Además, dejó sin apoyo parte de la galería de saneamiento procedente de la zona hospitalaria, en la que se detectaron varias fugas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento puso en marcha en abril de 2025 una primera intervención de urgencia, centrada en garantizar la estabilidad del Paseo de Miramon y proteger las infraestructuras existentes. Los trabajos consistieron en la construcción de una pantalla de micropilotes anclada de 50 metros de longitud, mediante la instalación de 75 micropilotes de ocho metros y 180 metros de anclajes.

Asimismo, se ejecutó un desvío provisional de la red de saneamiento, se renovaron la acera, la canalización del alumbrado y el firme del vial, y se instalaron muros prefabricados de hormigón de tres metros de altura al pie de la ladera como medida de protección. Esta primera fase concluyó en julio de 2025, con una inversión de 488.848,50 euros, IVA incluido.

SEGUNDA FASE

El pasado mes de julio comenzaron los trabajos de la segunda fase, cuyo objetivo ha sido completar la estabilización del talud y recuperar la ladera afectada. Para ello, se ha retirado el material desprendido hasta alcanzar la roca firme y se han instalado 48 bulones de seis metros de longitud, destinados a reforzar la estabilidad del terreno.

Desde el Ayuntamiento han apuntado que la complejidad de la zona ha requerido el empleo de maquinaria especializada, incluyendo autogrúas de hasta 90 toneladas, desde las que se han realizado los trabajos de perforación y anclaje mediante cestas suspendidas.

En la parte superior del talud, donde la pendiente es más pronunciada, se ha instalado una malla de protección y se ha aplicado hormigón proyectado para evitar nuevos desprendimientos de materiales sueltos. La actuación también ha incluido la reposición de 42 metros de la galería de saneamiento afectada, mediante una nueva tubería de 1.200 milímetros de diámetro.

Finalmente, se ha procedido a la hidrosiembra de la ladera para favorecer la recuperación de la cubierta vegetal y a la retirada de los muros provisionales de hormigón instalados durante la primera fase. Esta segunda intervención, cuya finalización está prevista para el lunes 19 de octubre, ha supuesto una inversión de 488.645,14 euros, IVA incluido. La inversión de ambas actuaciones asciende a 977.493,64 euros.