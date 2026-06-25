Vidrala amplía el programa de recompra de acciones hasta un 3% del capital por un importe de 90 millones

Archivo - El presidente de Vidrala, Raúl Gómez (d), y el CEO de Vidrala, Carlos Delclaux (i), durante un encuentro previo a la Junta General de Accionistas - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

VITORIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vidrala ha ampliado su programa de recompra de acciones propias para su amortización en un 1% adicional de su capital, hasta el 3%, por un importe máximo de 90 millones de euros, en un plazo que finalizará en diciembre de 2026.

Según ha informado la compañía alavesa de fabricación de envases de vidrio, tras la aprobación de esta extensión por parte del Consejo de Administración, la empresa adquirirá hasta 1.050.000 acciones propias. Esta cifra triplica el programa anunciado inicialmente en diciembre de 2025. En el marco de este plan, Vidrala ha recomprado ya 697.697 acciones.

El CEO de Vidrala, Raúl Gómez, ha destacado que la fidelización de sus accionistas "juega un papel fundamental para el despliegue de la estrategia de negocio y futuro de Vidrala". Según ha añadido, a través de su política de retribución, la compañía "busca afianzar un crecimiento sostenible del dividendo en efectivo y complementarlo" con medidas adicionales extraordinarias, "siempre y cuando sea coherente con las condiciones del negocio y no ponga en riesgo la calidad de nuestra posición financiera".

"Las recompras de acciones propias para su amortización son una herramienta adicional eficaz, que permiten al accionista elevar su participación en los resultados del negocio, aumentando inmediatamente el valor del beneficio por acción", ha argumentado.

Para el CEO de Vidrala, el acuerdo del Consejo de Administración para esta nueva ampliación pone de manifiesto la confianza de la empresa "en el modelo de negocio y su valor intrínseco". "Nuestra visión es crear futuro, demostrando que es posible combinar inversión en beneficio de nuestros clientes, expansión internacional y una remuneración al accionista atractiva y creciente, que permita fidelizar y garantizar la estabilidad de la estructura accionarial para seguir construyendo el futuro que merecemos", ha precisado.

RETRIBUCIÓN

En el marco de su política de retribución, Vidrala también ha elevado este año en un 15% el dividendo anual destinado a sus accionistas, hasta alcanzar una remuneración total prevista de 1,7505 euros por acción.

El primer reparto a cuenta, por un importe de 1,2318 euros por acción, fue abonado el pasado 13 de febrero de 2026. El segundo reparto, en forma de dividendo complementario, ascenderá a 0,4687 euros por acción y está previsto para el próximo 15 de julio.