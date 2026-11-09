Viento sur intenso y temperaturas máximas de 24 ºC en la costa, este martes en Euskadi

Archivo - Cabras en Orduña (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi pocos cambios respecto a la jornada anterior y temperaturas parecidas, con máximas que alcanzarán los 24 ºC en la costa.

El viento sur seguirá siendo intenso y dejará rachas muy fuertes. Se esperan nubes y claros por la mañana y, a partir del mediodía, las nubes serán más numerosas y pueden dejar algunos chubascos, sobre todo en el interior.

Las temperaturas también seguirán siendo parecidas, con valores muy suaves tanto de las mínimas, que oscilarán entre los 12 ºC del interior y los 18 ºC de la costa, como de las máximas, que alcanzarán los 24 ºC en la costa y los 20 ºC en el interior.