Viróloga del CSIC ve "mucho más razonable" aplazar la tercera dosis a cinco meses tras superar el covid

Dice que el aislamiento puede ser más corto de siete días, "siempre que la persona no tenga síntomas y dé test negativos dos días seguidos"

BILBAO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viróloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Sonia Zuñiga considera "muy coherente" y "mucho más razonable" aplazar la tercera dosis a cinco meses tras superar el covid-19 porque las personas que acaban de pasar la infección van a tener un estado de inmunidad "mucho más alto" y "no tenía ningún sentido poner una dosis de refuerzo al mes".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zuñiga se ha referido a la nueva recomendación de la Comisión de Salud Pública de ampliar de un mes a cinco meses el periodo de tiempo que debe transcurrir para que las personas que hayan superado el covid puedan recibir la tercera vacuna.

En su opinión, es una medida "más coherente" que la que había antes porque el plazo de cuatro semanas era algo que, "desde el punto de vista científico, inmunológico especialmente, no tenía mucho sentido". Según ha explicado, las personas que acaban de pasar la infección van a tener un estado de inmunidad "mucho más alto, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos infectados por Omicron no es la primera vez que se infectaban o, incluso, muchos estaban vacunados"

Por ello, ha afirmado que "no tenía ningún sentido poner una dosis de refuerzo al mes" porque "no es necesario" y "hay que esperar, como se hacía antes para la gente que ya había pasado la infección, unos seis meses para vacunarse". A su entender, esperar cinco meses es "algo mucho más razonable".

Sonia Zuñiga ha compartido las posiciones de quienes defienden que si se está vacunado con pauta completa, con dos dosis, y te contagias no haría falta una dosis de refuerzo "porque ya tienes lo que se llama una inmunidad híbrida", la que tiene aquel sujeto que ha pasado el covid-19 y, además, ha recibido una dosis de la vacuna". "Eso es, más o menos, lo que se ha ido viendo al menos en el caso de otra variantes, el problema que tenemos en estos momentos es que con Omicron todavía se desconoce mucho de esa inmunidad, fundamentalmente porque no ha dado tiempo a estudiarla", ha explicado.

Tras insistir en que le parece bien, "como medida prudente, establecer los cinco meses", ha apuntado que "si en esos cinco meses parecen nuevas informaciones científicas que van en la misma línea que iban las anteriores, igual es algo que se puede replantear". "Lo que se sabe es que las personas vacunas y que han pasado la infección van a ser los que tienen que generar una mejor inmunidad, más completa", ha indicado.

De esta forma, ha dicho que, de momento, la recomendación es esperar cinco meses para la tercera dosis, "lo que tiene mucho sentido", y ha añadido que, "de aquí a cinco meses puede cambiar mucho la película, porque en este momento desconocemos la inmunidad que genera Omicron, si es igual de buena y de duradera que la que generaban otras variantes".

En ese sentido, ha señalado que "es verdad que Omicron en personas que ya habían pasado la infección, en personas vacunadas, ha generado síntomas leves y sabemos desde el principio de la pandemia que, en general, las personas que pasaban la infección con síntomas leves generaban una respuesta inmune menos duradera o de menor intensidad que las personas que tenían síntomas más graves".

Su recomendación, ha dicho, es "seguir las pautas". "Cinco meses es una cosa muy razonable en la que una vacuna más va a subir la inmunidad, pero de aquí a cinco meses, con el nuevo conocimiento que se vaya generando puede que cambie la situación y se recomiende a estas personas o bien no vacunarse o incluso esperar más tiempo".

No obstante, ha dicho que cualquier persona que no se haya infectado y tenga su pauta anterior de dos dosis, "sobre todo y especialmente las personas más vulnerables, deben ponerse la tercera dosis, porque va a aumentarles mucho la inmunidad".

AISLAMIENTO

En cuanto a reducir el aislamiento de personas positivas en covid-19 a menos de siete que abordará el Consejo Interterritorial de Salud, Zuñiga ha dicho que es "una medida que tiene mucho que ver con que no se paralice la vida en general y no tendría porque ser mala". Según ha mantenido, las cuarentenas pueden ser más cortas de siete días, "siempre y cuando una personas no tenga síntomas y dé dos test negativos un día seguido de otro".

De esta forma, ha indicado, "habrá personas que puedan salir del aislamiento a los cinco o tres días, y habrá personas que podrán salir del aislamiento a los 15 días". Lo que se debe intentar, ha advertido, es evitar que esa personas que sale de la cuarentena "pueda ser todavía potencialmente contagiosa".