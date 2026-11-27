Viviendas de alquiler para jóvenes - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Urbanística Municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Ensanche 21, abrirá el martes, 1 de diciembre, la convocatoria del programa de promoción de vivienda en alquiler para jóvenes que permitirá la presentación de solicitudes para optar al alquiler de una docena de casas ubicadas en el Casco Medieval.

En rueda de prensa, la alcaldesa, Maider Etxebarria, ha informado de que se abre un plazo de dos meses, hasta el próximo 1 de febrero, para poder recibir las solicitudes de las personas, entre 18 y 35 años, interesadas en habitar las doce viviendas situadas en los dos bloques de las calles Nueva Dentro, 21-23, y Cuchillería, 92.

"Con este programa de promoción de vivienda, Ensanche 21 reafirma su compromiso en la apuesta por la regeneración y rehabilitación de un enclave especial para Vitoria-Gasteiz como es el Casco Medieval. A través del alquiler dirigido a las personas más jóvenes, se busca la manera para que puedan iniciar sus proyectos de vida independiente accediendo a una cuestión esencial, como es poder contar con una vivienda", ha destacado.

La presentación de las solicitudes podrá hacerse a través de la sede electrónica de Ensanche 21 o personalmente, solicitando cita previa, en la Oficina de Atención Vecinal del Casco Medieval, ubicada en la calle Pintorería, número 45.

Finalizados los dos meses de presentación de solicitudes, el martes 1 de febrero, una comisión técnica se encargará de hacer la baremación de cada una de las inscripciones y, tras la aprobación por parte del consejo de Ensanche 21, se publicará una lista con las personas admitidas que cumplan con los requisitos. Esa relación recogerá la puntuación de cada solicitud a la hora de asignar el tipo de vivienda adecuada a la composición de la unidad convivencial.

Las personas o unidades convivenciales interesadas en tomar parte en este procedimiento público deberán cumplir en la fecha límite de presentación de solicitudes una serie de requisitos, como ser mayor de edad alguno de sus miembros y tener menos de 36 años en el momento de la solicitud.

Asimismo, se exige un empadronamiento mínimo en el municipio de, al menos, tres años, de alguno de los miembros de la unidad convivencial. Además, las personas de la unidad convivencial no deberán disponer de vivienda propia y en el último periodo impositivo del IRPF haber tenido unos ingresos ponderados que oscilen entre los 12.820,5 y los 51.282 euros, que supone "un máximo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional" (SMI).

La asignación de las viviendas se realizará según la superficie de las viviendas y del número de componentes de la unidad convivencial. Las viviendas se destinarán para la vivienda habitual y permanente de las personas adjudicatarias y el plazo de arrendamiento será de siete años de duración mínima, con la posibilidad de prorrogarlo en las condiciones estipuladas en el artículo 10 de la Ley 29/1994, por tres años más.

La renta mensual a abonar quedará determinada en función de los ingresos ponderados de la unidad convivencial y el tamaño de la vivienda adjudicada. Estas cantidades oscilan entre los 200 euros mensuales del precio más bajo para la vivienda de un dormitorio y aspirantes con unos ingresos entre 12.820,5 y 17.094 euros, hasta la más elevada de 550 euros que abonarán por un piso de tres o más dormitorios entre los solicitantes que tengan unos ingresos de 42.736 a 51.282 euros anuales.

En todo caso, el precio no excederá del 30% de los ingresos brutos anuales de la unidad convivencial y, si alguna de las personas recibiese ayudas públicas en concepto de vivienda, dicha cantidad deberá formar parte de la renta a abonar de manera íntegra.

DOCE VIVIENDAS

Etxebarria ha explicado que el inmueble de la calle Nueva Dentro supone la primera actuación de Ensanche 21 como promotora de nueva vivienda, fruto del acuerdo presupuestario alcanzado entre el equipo de gobierno (PSE-PNV) con EH Bildu.

Sobre un solar en desuso desde hace más de una década, se han levantado ocho nuevas viviendas en un edificio referente de la arquitectura sostenible, en el que se recupera la madera como elemento constructivo en el Casco Medieval.

El bloque tiene una estructura en madera de abeto contra laminada (CLT) en paneles verticales y horizontales que ofrece una resistencia como la del hormigón, pero mucho más ligero que el acero o el hormigón facilitando su transporte y el montaje.

El edificio tiene tres alturas y otra más bajo cubierta, con viviendas de una y dos habitaciones. Cuenta también con un local comercial en planta baja y en el portal, además de una zona común para guardar bicicletas y otros enseres, existe espacio para un cuarto de limpieza.

De las ocho viviendas hay cuatro con una distribución formada por comedor-cocina, dos dormitorios y baño; mientras que las cuatro restantes disponen de un único dormitorio y un baño, a modo de apartamento.

En el caso del edificio de la calle Cuchillería, número 92, se han acondicionado las cuatro viviendas y, de cara al futuro, tanto los bloques que promueva Ensanche 21 como los que vaya rehabilitando se destinarán a residencia habitual y permanente para jóvenes de 18 a 35 años mediante la fórmula de alquiler.

Estas cuatro viviendas son de un dormitorio y tienen también un salón-comedor-cocina, en un espacio único. Se trata de viviendas que oscilan entre los 43 metros cuadrados, de la segunda y tercera planta, la de la primera planta tiene un metro cuadrados más. Mientras que la última planta cuenta con una superficie de vivienda de 35 metros cuadrados.