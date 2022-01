Vitoria acoge del 3 al 24 de febrero una nueva edición de la muestra sobre el 'Festival Suncine de Medio Ambiente'

VITORIA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá entre el 3 y el 24 de febrero una nueva edición de la muestra sobre el 'Festival Internacional Suncine de Medio Ambiente', una selección de los trabajos mostrados en este certamen con la que se pretende incidir en la concienciación ciudadana respecto a la importancia de combatir el calentamiento global y proteger el medio ambiente.

La muestra, que se desarrollará en el centro cívico Aldabe, ha sido presentada este lunes en una rueda de prensa por la presidenta del Centro de Estudios Ambientales (CEA) de Vitoria-Gasteiz, Ana Oregi, y el director de Suncine, Jaume Gil i Llopart, que ha intervenido por vía telemática.

Oregi, que ha destacado que la programación de esta selección es "rica y variada", ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la conciencia social respecto a la necesidad de proteger el planeta.

"DE LA CONCIENCIACIÓN, A LA ACCIÓN"

En este sentido, ha afirmado que pese a que las instituciones de algunas ciudades como Vitoria llevan trabajando "desde hace más de tres décadas" en este ámbito, el elevado nivel de concienciación que existe entre la ciudadanía en estos momentos no se ha logrado "hasta hace pocos años". En todo caso, ha afirmado que hay que "pasar de la concienciación a la acción ciudadana".

Por su parte, Gil i Llopart ha explicado que lo que se pretende con los trabajos incluidos en el festival es "poner sobre la mesa situaciones medioambientales que están ocurriendo" para "ver de qué manera se pueden contrarrestar si son negativas". "Tenemos que ponernos todos a trabajar", ha manifestado.

La selección de las obras representadas en el 'Festival Internacional Suncine de Medio Ambiente', que se mostrarán entre el 3 y el 24 de febrero en Vitoria, incluirá películas y documentales, así como coloquios sobre el conocido festival internacional, el primero del mundo en su género y el de mayor antigüedad.

Suncine surgió en 1993 con el objetivo de generar un espacio audiovisual de denuncia, enseñanza y debate sobre todos los temas y los problemas ambientales. Desde 2003, el festival ha tenido presencia en Vitoria-Gasteiz, a través de una muestra que cada año trae a la ciudad una selección de las películas más destacadas de cada una de las ediciones del certamen.

NUEVO MODELO AGROALIMENTARIO

Este año, la muestra incluye una programación variada en cuanto a estilos y temas. El asunto más tratado en la selección de 2022 es el relacionado con la construcción de un nuevo modelo agroalimentario, con experiencias de agricultura regenerativa y modelos más sostenibles de pesca y ganadería.

El programa incluye los trabajos 'Punto de no retorno' (3 de febrero), 'Solar for All' y 'Bright Green Lies' (8 de febrero), 'Stolen Fish' y 'El tema' (10 de febrero), 'Quijotes y semillas' (15 de febrero), 'Atun Phagcha, The Healing Land' (17 de febrero) y 'Mal vecino' (22 de febrero).

Como complemento de la exposición, la asociación Slow Food Araba dinamizará un coloquio tras la proyección del documental 'Kiss the Ground' (24 de febrero); y la Red de Semillas de Euskadi proyectará el cortometraje 'La mujer y la agricultura en Zalla' (16 de febrero), producido por el ayuntamiento de la localidad vizcaína y por la propia Red de Semillas.

Además, la muestra permitirá conocer experiencias relacionadas con la autonomía energética y con la denuncia de la grave amenaza provocada por el calentamiento global.