Vitoria acoge en octubre una feria de autoedición dentro de la programación del Labe Gazte Laborategia

Labe Gazte Laborategia de Vitoria - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Labe Gazte Laborategia de Vitoria-Gasteiz incorporará en su programación de otoño-invierno la iniciativa 'Burullo', una nueva feria de autoedición que reunirá fanzines, prints, cómics e ilustraciones de creadores de la escena local el próximo 3 de octubre.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital alavesa, 'Burullo' ofrecerá un espacio de encuentro en torno a los proyectos independientes, el diseño y la creación artística, "favoreciendo el intercambio de ideas y el contacto directo entre artistas y público".

La nueva temporada de Labe se desarrollará entre septiembre y diciembre en el espacio de creación municipal ubicado en San Vicente de Paúl, 21, y permitirá "reforzar la apuesta del Servicio de Juventud del Ayuntamiento por potenciar la creatividad y la expresión artística de las personas jóvenes".

La programación incluye, según ha valorado la concejala de Juventud, Ana López de Uralde, "propuestas que exploran diferentes lenguajes y disciplinas, desde la historia del diseño gráfico local y la vanguardia textil hasta la autoedición y la experimentación con las letras y el collage".

EL PROGRAMA

La programación expositiva de Labe Gazte Laborategia reunirá cuatro propuestas que recorrerán diferentes disciplinas y lenguajes creativos. La primera, 'La técnica condiciona la estética: el desarrollo de la imprenta a través de los carteles de Álava', se podrá visitar desde el 19 de septiembre hasta el 30 de octubre y repasará la evolución del diseño gráfico y la cartelería alavesa durante el siglo XX, con la asesoría del diseñador Asier Aguayo y la colaboración de la Fundación Sancho el Sabio.

Del 27 de noviembre al 12 de diciembre, Labe acogerá 'Euskadi Josten', una muestra impulsada por el colectivo DUARA LAB que se adentra en el diseño textil de proximidad. Posteriormente, del 6 al 24 de diciembre, llegará 'Gu Gasteiz', una exposición de arte queer que reunirá las obras de diez jóvenes artistas de la ciudad y "pondrá en valor la diversidad y riqueza creativa del entorno".

La temporada se cerrará con una muestra colectiva de poesía visual y escritura, del 11 al 23 de diciembre, que reunirá los trabajos realizados por las personas participantes en un taller desarrollado durante el mes de noviembre.

La agenda de otoño-invierno se completa con dos talleres. El de Escritura Creativa y Poesía Visual se celebrará el 21 de noviembre con la participación de la bertsolari y poeta Oihana Arana y la diseñadora gráfica Klara Schmidt.

El segundo taller tendrá lugar el 19 de diciembre y reunirá a doce participantes para crear de manera colectiva las ilustraciones del calendario oficial de Labe 2027.

Todas las actividades son gratuitas, aunque los talleres requieren inscripción previa ya que cuentan con 12 plazas cada uno, han explicado desde el Ayuntamiento.