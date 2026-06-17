Vitoria-Gasteiz acoge la 24 edición del Azkena Rock Festival con actuaciones de Alice Cooper y The Hives, entre otros

Archivo - Alice Cooper durante un concierto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VITORIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá, desde este viernes hasta el domingo, la 24 edición del Azkena Rock Festival con actuaciones de artistas como Alice Cooper, The Hives y Social Distortion.

Los conciertos tendrán lugar en Mendizabala y la Plaza de la Virgen Blanca, según ha anunciado este miércoles el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado de Prensa.

La primera jornada del festival comenzará con la actuación de The Hives e la que cantarán éxitos como 'Hate to say I told you so'o 'Main offender', y la actuación de Imelda May acompañada de Darrel Higham en la que repasarán su repertorio de rock'n'roll.

El segundo día el público podrá disfrutar del "padrino del rock shock", Alice Cooper, que ofrecerá "un espectáculo de horror teatral y 'hard rock'". Además, el grupo Sugar visitará Vitoria-Gasteiz en su gira de reencuentro, tras 30 años sin sacar música. Se trata de la primera visita de la banda a España por primera vez desde 1993.

Otra de las actuaciones más esperadas es la de Evaristo, el cual "hará un recorrido por una discografía que le ha hecho merecedor del título de buque insignia del punk vasco". El festival contará con el grupo de folk americano de Old Crow Medicine Show, que vendrá por primera vez a España.

La última jornada del festival el público podrá disfrutar de las actuación de Social Distortion que vuelven tres años después para presentar su primer álbum en 15 años,'Born To Kill'. El grupo de country alternativo 'Jason Isbell and the 400 Unit'y la banda Alcalá Norte son algunos de los grupos que cerrarán esta edición del festival.