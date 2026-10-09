Vitoria-Gasteiz acoge la próxima semana unas jornadas para acercar la psicología a los ciudadanos

VITORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de la Psicología de Álava celebrará los días 16 y 17 de octubre, en el Palacio de Villasuso de Vitoria-Gasteiz, las jornadas 'Psicología Contigo-Psikologia Gertu', un encuentro destinado a acercar la psicología a la sociedad y dar visibilidad a los numerosos ámbitos en los que trabajan sus profesionales.

La iniciativa nace con el propósito de mostrar que la pspicología va mucho más allá de la atención en consulta y desempeña un papel fundamental en la educación, la salud, las organizaciones, el envejecimiento y otros ámbitos de la vida cotidiana, según ha informado el Colegio Oficial de Psicología de Álava.

A lo largo de las jornadas se abordarán cuestiones como la adolescencia, el acompañamiento psicológico ante el cáncer, el bienestar en las organizaciones, las demencias, la prevención del suicidio, la psicología forense, y las adicciones tecnológicas.

El Colegio aprovechará este encuentro para reivindicar "la incorporación estable y generalizada" de profesionales de la Psicología a los centros de Atención Primaria.

Este organismo ha explicado que aunque Osakidetza "ha comenzado a dar pasos" en esta dirección mediante experiencias piloto, es necesario "necesario avanzar hacia un modelo que garantice una atención psicológica accesible, que favorezca la prevención y la detección temprana de los problemas de salud mental". Todo ello, con el fin de que el acceso a la atención psicológica "no dependa exclusivamente de los recursos económicos de cada persona".