Vitoria-Gasteiz acogerá del 3 al 9 de noviembre una nueva edición de Afrikaldia-Festival Vasco de Cines Africanos

A través de su programación, Afrikaldia reivindica la riqueza y pluralidad de los cines africanos - AFRIKALDIA

VITORIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival Vasco de Cines Africanos-Afrikaldia convertirá Vitoria-Gasteiz en un espacio de encuentro entre culturas a través del cine, el arte y la participación ciudadana entre el 3 y el 9 de noviembre.

A través de su programación, Afrikaldia reivindica la riqueza y pluralidad de los cines africanos, así como las múltiples formas de entender y expresar las identidades contemporáneas, según ha informado Elankidetza en un comunicado.

Como antesala del festival, Afrikaldia ha presentado el cartel de esta edición, una obra del fotógrafo documentalista y videógrafo Laurent Leger, nacido en la isla de La Reunión. La imagen representa un abrazo entre dos personas e incorpora elementos simbólicos vinculados a las culturas africanas y afrodescendientes, como expresión de identidad, orgullo y resistencia.

La sexta edición del evento incorporará varias novedades. Por primera vez, las diez películas de la sección oficial se proyectarán en la Sala Arkabia de Fundación Vital con subtítulos en castellano. Además, el festival ampliará su presencia en la ciudad con actividades en nuevos espacios como el Museo Artium, los Apartamentos Jai Alai y la tienda de fotografía Fot& Co, que se suman este año a la red de sedes de Afrikaldia.

El euskera volverá a tener un espacio destacado en la programación. El Centro Cultural Izaskun Arrue acogerá proyecciones subtituladas en esta lengua con el objetivo de acercar los cines africanos también al público euskaldun.

A través de esta iniciativa se busca contribuir a la construcción de una sociedad más diversa e inclusiva, fomentando la solidaridad internacional, el conocimiento mutuo entre culturas y el respeto a la diversidad.

Afrikaldia está organizado por Kultura Bendera y la Asociación Africanista Manuel Iradier, y cuenta con el apoyo de eLankidetza - Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad; la Dirección de Promoción del Tercer Sector Social y la Acción Comunitaria del Gobierno Vasco; el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; Fundación Vital; y Caja Rural de Navarra.