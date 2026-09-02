Vitoria-Gasteiz acogerá el 4 de octubre la 'XII Marcha Contra el Cáncer'

La marcha, que no tiene carácter competitivo, saldrá el 4 de octubre a las 11.30 horas de la plaza de la Virgen Blanca - FUNDACIÓN VITAL

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz acogerá el 4de octubre la 'XII Marcha Contra el Cáncer', que se celebrará con el lema 'Cada paso suma, cada historia cuenta'.

El dinero recaudado se destinará íntegramente a seguir ampliando los servicios gratuitos de la Asociación Contra el Cáncer Álava e impulsar la investigación, según ha informado esta entidad y la Fundación Vital en un comunicado.

Con el lema 'Cada paso suma, cada historia cuenta', la cita hace un llamamiento al compromiso de toda la sociedad frente a esta enfermedad que afecta directa o indirectamente a toda la sociedad. 2.

La marcha, que no tiene carácter competitivo, saldrá el 4 de octubre a las 11.30 horas de la plaza de la Virgen Blanca y el corte de cinta correrá a cargo de Nadia Salehi, investigadora, y Enrique Bárez, gerente de la OSI Araba. Después el recorrido continuará por el Paseo de la Florida y Senda hasta Armentia para terminar en la Plaza Nueva.

Las inscripciones pueden realizarse online en enmarcha.contraelcancer.es o en la tienda de deportes de El Corte Inglés desde el lunes 7 de septiembre hasta el sábado 3 de octubre.

Las camisetas se recogerán en El Corte Inglés los días 1 y 2, de 10.00 a 21.00 horas, y el 3, de 10.00 a 14.00 horas. El precio es de 12 euro para mayores de 15 años y de 8 euros para menores de 14. Todo lo recaudado será destinado a los proyectos de investigación de la Asociación Contra el Cáncer en Álava y a seguir ampliando todos sus servicios de ejercicio físico oncológico, fisioterapia, nutrición, atención psicológica y social, entre otros.

Una vez finalizada la prueba, la Plaza Nueva acogerá un programa de actividades como el tradicional pintxopote solidario, clases de zumba y talleres de ciencia para niñas y niños. Además, se contará con la presencia de investigadoras que desarrollan sus proyectos gracias al apoyo de la Asociación Contra el Cáncer en Álava, que atenderán las preguntas del público y de un modo muy divulgativo explicarán en qué consisten sus investigaciones.

En 2025 se diagnosticaron 2.200 nuevos casos de cáncer en Álava. Los de mayor incidencia son el cáncer colorrectal, mama, próstata y pulmón. Las previsiones señalan que 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer.

La Asociación Contra el Cáncer en Álava es una entidad sin ánimo de lucro cuyas líneas principales de acción son la prevención, el acompañamiento y la investigación. Situada en Vitoria-Gasteiz en Zabalgana (Plaza Porticada, 1), y con presencia en Llodio, Amurrio, Agurain, Leza y Oion, está abierta a todas las personas que hayan sido diagnosticadas de cáncer y a sus familiares.