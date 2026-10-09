Vitoria-Gasteiz ha activado este verano el Plan de Calor en 31 ocasiones, la cifra más elevada de los últimos años

VITORIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha activado el Plan de Calor en 31 ocasiones entre junio y septiembre, diez veces más que el año pasado, por lo que se trata de la cifra más elevada de los últimos años, según ha informado este viernes la alcaldesa, Maider Etxebarria, en una rueda de prensa.

De las 31 activaciones del Plan de Calor, 21 se produjeron por avisos amarillos, 7 por alertas naranjas y 3 por alertas rojas. Por meses, en junio se produjeron 10 activaciones y 12 en julio, mientras que en agosto se registraron 4 y 3 en septiembre.

Sin embargo, el año pasado el plan se activó 21 veces, mientras que en 2024 solo seis. Según Etxebarria "la conclusión es clara" y ha asegurado que este aumento "nos obliga a reforzar la medida de prevención, de anticipación y de protección de la ciudadanía".

"Es la demostración de que el cambio climático ya no es una previsión de futuro, sino una realidad que afecta de forma directa a nuestro día a día y que exige respuestas cada vez más coordinadas, eficaces y adaptadas al nuevo escenario climático", ha añadido.

EVALUACIÓN INTERNA

Con la finalización del Plan de Calor, el pasado 30 de septiembre, el Ayuntamiento ha iniciado ya el proceso de evaluación interna del operativo. Para ello, el Departamento de Salud ha solicitado a los distintos servicios y departamentos municipales una valoración de su funcionamiento, así como propuestas de mejora de cara a 2027.

El objetivo de esta evaluación, ha subrayado la alcaldesa, es "analizar los resultados, incorporar las aportaciones de los distintos departamentos y seguir mejorando una herramienta que ha demostrado ser fundamental para proteger a la población más vulnerable.

"Nuestra responsabilidad como institución no es sólo reaccionar ante las emergencias cuando se producen, sino prepararnos para afrontarlas mejor", ha concluido.