Presentación de la semana del pintxo - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz celebrará la Semana del Pintxo de Álava del 4 al 14 de junio, en la que participarán los 12 establecimientos finalistas del Campeonato de Pintxos de Álava 2026.

Los locales hosteleros que ofrecerán sus propuestas al público serán el Asador Sagartoki, con su pinxto 'San Pru'; el Café ÉJazz, con su pintxo 'Bocado de Sirena'; Cómeme, con 'Piparratun'; y Dolar Coreses, con 'Volcán del Norte', según ha informado la organización en un comunicado.

También se podrán degustar los pintxos 'Oido Co-china', de Manolenta Restaurante; 'Komarka', de Restaurante Antojo; 'Mar y médula', del Restaurante Mexicano y mucho más; y 'La reina negra de Álava y sus vasallos', de Restaurante El Tabanko.

Todos los pintxos tendrán un precio de 3,5 euros. El público podrá votar su creación favorita y la que obtenga más votos recibirá el Premio Popular.

La propuesta ganadora elegida por el jurado profesional competirá en el Campeonato de Pintxos de España.

En la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa han participado la concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares; el director de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación foral de Álava, Felipe García; el director de Miniature Cooking Experience, Rubén González y el presidente de SEA Hostelería-Ostalaritza, Carlos Antolín.

María Nanclares ha explicado que este evento "es una oportunidad única de degustar delicias culinarias en miniatura de la mano de nuestros y nuestras profesionales de la gastronomía".

Por su parte, el director de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava, Felipe García, ha indicado que esta iniciativa "nos refuerza como destino gastronómico y genera actividad en nuestro sector hostelero".

Este evento, organizado por SEA Hostelería y Minaiture Cooking Experience, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Álava.