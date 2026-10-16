Vitoria-Gasteiz congela los impuestos e incrementa un 3% los servicios públicos, incluida la tasa de basuras

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VITORIA, 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz congelará los impuestos e incrementará un 3% los precios y tasas de los servicios públicos, incluida la tarifa de basuras para el próximo ejercicio 2027, tras la aprobación provisional de las ordenanzas fiscales por parte del Pleno municipal.

Gobierno municipal (PSE-PNV) y EH Bildu han refrendado su pacto votando a favor del proyecto, que ha contado también con la negativa del Partido Popular y Elkarrekin Vitoria, en el pleno municipal de este viernes.

La propuesta consensuada reduce en cuatro décimas la actualización general planteada inicialmente por el Gobierno municipal y pacta la no subida de los impuestos municipales. De esta manera, se congelan los cinco grandes impuestos: IBI, ICIO, IAE, vehículos y plusvalía.

En cuanto a la tasa de basuras, el Gobierno municipal quería dar cumplimiento a la Ley de Residuos que obliga a financiar íntegramente el servicio con la tasa correspondiente, pero finalmente se ha fijado un incremento general del 3%.

Un incremento que se aplicará también a las prestaciones sociales, caso del servicio de ayuda a domicilio, por ejemplo, así como a los precios de las instalaciones deportivas municipales, precio del billete de autobús y piscinas entre otras.

ACUERDO "RESPONSABLE"

El concejal de Hacienda, Jon Armentia (PSE), ha valorado el acuerdo "responsable" del Gobierno municipal con EH Bildu, porque "garantiza recursos que nos van a permitir reforzar nuestros servicios públicos y responder a las necesidades de la ciudad".

"¿Que nos hubiera gustado alcanzar un mayor nivel de ingresos? Por supuesto. De hecho, nuestra propuesta inicial iba en esa dirección (+3,4%), obtener más ingresos y cumplir con la ley de residuos, pero así son las negociaciones. Todas las partes debemos hacer algo para llegar a un punto de encuentro", ha manifestado.

Por su lado, la portavoz de EH Bildu, Rocio Vitero, ha destacado "un buen acuerdo", porque "frena la subida excesiva que planteaba el equipo de Gobierno en su comienzo y, a la vez, mantiene la capacidad económica de esta Administración para que pueda seguir ofreciendo servicios que demanda la ciudadanía".

Tras subrayar que EH Bildu es "la pareja de baile perfecta, porque saben adaptarse al contexto social que hay en cada momento y cuándo se puede pedir y cuándo no toca hacerlo", ha circunscrito el acuerdo en las ordenanzas fiscales ante un IPC que se sitúa en el 5,4% y el incremento del precio de la energía, "quebradero de cabeza" para muchas familias.

"SÍ CRÍTICO"

La portavoz del PNV, Sonia Díaz de Corcuera, ha cuestionado un pacto que "no le satisface", dentro de un "sí responsable, pero también crítico". "No era nuestra propuesta y seguimos considerando que se queda corta para afrontar el incremento de los gastos municipales, pero también sabemos que la alternativa era todavía más perjudicial para las cuentas del Ayuntamiento", ha valorado.

"Una fiscalidad responsable tiene en cuenta el esfuerzo de las familias, pero también las necesidades de financiación de la ciudad, porque la sensibilidad social no consiste únicamente en congelar impuestos o limitar tasas, también consiste en garantizar que una persona mayor pueda seguir recibiendo ayuda en su domicilio, que una familia encuentre respuesta cuando atraviesa una situación de dificultad o que nuestros barrios dispongan de los servicios que necesitan y eso requiere ingresos", ha zanjado.

"BOLSILLOS" DE LOS CIUDADANOS

La concejala del PP Blanca Lacunza ha reprochado que "no tiene sentido congelar los impuestos, pero incrementar las tasas y precios un 3%. "Recaudando menos impuestos, se puede gestionar mejor. Dicen que, ahora, abrir la persiana al Ayuntamiento nos cuesta más, como a todos los ciudadanos", ha argumentado.

"Creemos que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, pero los ciudadanos tenemos obligaciones y, lógicamente, tenemos que pagar impuestos. Mire, si pagamos menos impuestos, el ciudadano genera ahorros y con esos ahorros, por ejemplo, puede comprar una vivienda nueva", ha interpelado al concejal de Hacienda.

Por último, la portavoz de Elkarrekin Vitoria, Garbiñe Ruiz, ha planteado actualizar un 1,5% las tasas y los precios públicos y mantener congelados los impuestos municipales, al aducir que "hay alternativas entre no actualizar las tasas y trasladar a la ciudadanía prácticamente todo el incremento de los impuestos".

En este sentido, ha recriminado que el Gobierno "no ve las ordenanzas fiscales como palanca de cambio", sino "como una forma de ingresar" y, concretamente en materia de vivienda, ha cuestionado que PSE y PNV "no han cumplido el acuerdo" sobre el recargo a la vivienda vacía que podría lograr que alguna de esas viviendas vacías termine "incorporándose al mercado del alquiler".