Vitoria-Gasteiz contará con agentes de movilidad para reforzar la dedicación de la Policía Local a seguridad ciudadana

Etxebarria anuncia una mayor vigilancia del cumplimiento de la ordenanza municipal reguladora del uso de patinetes eléctricos

VITORIA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, ha anunciado este jueves, en el Debate General de Política Municipal, la creación de la figura de los agentes de movilidad, que se encargarán de organizar y regular el tráfico en la ciudad, con el fin de liberar a los policías locales de esa labor para que puedan centrarse en tareas de seguridad ciudadana.

Etxebarria ha explicado que después del verano, se procederá a "la creación gradual" de estas plazas, que serán ocupadas por personal funcionario no policial, que se formará "con el aval" de la Academia de Policía Vasca de Arkaute.

De esta manera --según ha indicado-- el Gobierno municipal "podrá disponer de más efectivos policiales en la calle para perseguir delitos", con el fin de avanzar hacia una ciudad "más segura, ordenada y respetuosa".

Etxebarria ha reafirmado su posición de "tolerancia cero con la delincuencia", y ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá "más policías en la calle" y avanzará en la "coordinación" con la Ertzaintza.

"NO CABE LA IMPUNIDAD"

"No vamos a permitir que unos pocos ensucien la convivencia que tanto nos ha costado construir. Aquí no cabe la impunidad; no vamos a tolerar que nadie ponga en peligro la seguridad y la buena convivencia", ha advertido.

Por otra parte, Etxebarria ha avanzado que habrá una mayor vigilancia del cumplimiento de la ordenanza municipal reguladora del uso de patinetes eléctricos.

"La normativa que pusimos en marcha es positiva e implica que estos vehículos tienen prohibida la circulación por aceras y zonas peatonales. No obstante, los vecinos y vecinas nos exigen más control, y así será", ha manifestado.

MÁS MUJERES REFERENTES EN EL CALLEJERO

Asimismo, la alcaldesa ha anunciado que el callejero de la capital alavesa sumará próximamente cuatro nuevos enclaves con nombres femeninos, que servirán "para reforzar el compromiso del Gobierno municipal con el diseño de una ciudad más justa, representativa y respetuosa con la memoria de las mujeres".

Etxebarria ha informado de que de las más de 1.080 calles de Vitoria-Gasteiz, solo 62 están dedicadas a mujeres, por 305 a hombres.

La alcaldesa ha advertido de que esta es una desproporción "inaceptable" que debe ser reparada. "Las mujeres hemos sido ignoradas a lo largo de la Historia, y debemos corregir esta injusticia en el callejero para demostrar que estamos orgullosos y orgullosas de nuestras investigadoras, escritoras, científicas, profesoras o deportistas", ha señalado.

Según ha explicado, no se cambiarán nombres ya existentes, sino que las nuevas denominaciones se asignarán a espacios verdes ahora sin nominar.

Las cuatro nuevas denominaciones son: Blanca Catalán de Ocón, primera mujer botánica especializada en España, que pondrá nombre al Laberinto de Olárizu; Benita Asas Manterola, pedagoga y periodista, cuyo nombre figurará en la zona ajardinada entre los centros educativos Los Herrán y Samaniego; Ana de Begoña, historiadora del arte, escritora y profesora, que dará nombre a la nueva zona de juegos que se construirá junto al IES Mendebaldea; y Lourdes Reparaz, nadadora, cuya figura será recordada con la colocación de un tótem informativo, junto al río Zadorra, donde solía entrenar.