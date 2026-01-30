'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' organiza un mercado de trueque para el 8 de febrero en la pérgola de Sancho El Sabio

Mercado de trueque - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de participación ciudadana del Ayuntamiento 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz' ha organizado un mercado de trueque el próximo domingo 8 de febrero, de 11.30 a 14.00 horas, en la zona de la pérgola de la calle Sancho El Sabio, con el objetivo de dar una segunda vida a objetos que no se utilizan.

En un comunicado, el Consistorio gasteiztarra ha informado de que la recogida de objetos comenzará este sábado, 31 de enero, de 11.30 a 14.30 horas, en el polideportivo de Landázuri, así como del 2 al 6 de febrero, de 18.00 a 20.00 horas, en esta misma ubicación.

Los objetos admitidos para el trueque son juguetes, salvo los bélicos, libros, ropa, bisutería y miscelánea (música y objetos decorativos y tecnológicos). Se excluyen electrodomésticos, objetos 'smart', objetos ofensivos, enciclopedias y muebles. Cada persona podrá entregar un máximo de diez objetos.

Los artículos que se recojan deberán funcionar, estar limpios, tener todas las piezas y no estar rotos. La valoración que se haga de cada objeto dependerá de estos tres criterios: su estado, el interés que genere y su valor en el mercado. El vale morado responde a que cumple un criterio, el naranja dos y el verde tres. Los vales podrán acumularse y permitirán coger objetos del mismo o menor valor.

La concejala de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, Miren Fernández de Landa, ha explicado que la iniciativa, que ya ha tenido otros precedentes en tres zonas de la ciudad, gracias a la sección 'Gazte' de 'Vitoria-Gasteiz Hobetuz', "apuesta por la economía circular".

El procedimiento para participar en el trueque es sencillo. Entre el 31 de enero y el 6 de febrero se podrán entregar objetos en desuso y conseguir los correspondientes vales. El 8 de febrero podrán cambiarse los vales por los productos que se desee conseguir. Además, de 13.00 a 14.00 horas se dará la posibilidad de conseguir artículos sin entregar vale en la denominada 'happy hour'. Las personas menores de edad que quieran participar necesitarán autorización paterna o materna.