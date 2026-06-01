Vitoria-Gasteiz inaugura este sábado la temporada de bailes en el quiosco de la Florida

Bailables en La Florida - AYTO VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz dará comienzo este sábado a la temporada de bailes en el quiosco de la Florida, que se celebrarán los sábados y domingos hasta el 20 de septiembre, de 19.00 a 21.30 horas.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que el año pasado se introdujo la novedad de que fueran DJs los encargados de poner la música cada semana y ante el éxito del cambio, este verano se repite la fórmula con las actuaciones de DJ Gabi, DJ Itxaso, DJ Álvaro Reina, DJ Andrea, DJ Maite, DJ Mikel Rodrigo, DJ Mikeltxo, DJ Nai y DJ Sandino.

Asimismo ha informado que hay que tener en cuenta dos excepciones dentro de la temporada estival: los días 13 y 14 de junio no habrá bailes por la celebración de 'Kaldearte', y el 12 de julio se trasladarán a los Jardines del Obispo Piérola.