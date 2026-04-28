Presentación de la Red de Ciudades contra el Odio - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz se integra en la alianza de ciudades de España para combatir el odio a través del fútbol, una iniciativa que, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se desarrollará en ciudades con presencia de clubes de LaLiga y refuerza "el papel del fútbol como motor de transformación social".

LaLiga ha presentado este martes en la sede de la FEMP la Red de Ciudades contra el Odio, una iniciativa "estratégica" que nace con el objetivo de articular un marco estable de colaboración entre ayuntamientos, instituciones y el ecosistema del fútbol profesional para combatir el odio en todas sus manifestaciones, especialmente el racismo, la xenofobia y el bullying, según han explicado en la presentación.

La ciudad de Vitoria-Gasteiz forma parte de este "proyecto pionero que nace con vocación de permanencia y sitúa a los municipios como actores clave en la transformación social, aprovechando el alcance del fútbol para promover entornos más seguros, inclusivos y respetuosos tanto en el deporte profesional como de base", según ha explicado la concejala de Deporte, Ana López de Uralde.

López de Uralde ha acudido al acto celebrado en Madrid y donde también han estado presentes María José García-Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Pedro Rollán, presidente del Senado.

La Red se apoya en la colaboración entre ayuntamientos, FEMP, LaLiga y los clubes, con el objetivo de "multiplicar el impacto social, unir territorios y reforzar el papel del deporte como motor de cambio y herramienta de cohesión social", han detallado en el acto de presentación.

Entre sus principales líneas de actuación destacan el desarrollo de programas formativos, talleres y campañas de sensibilización que, en una primera fase, estarán centrados en la lucha contra el odio, con especial foco en el racismo y el bullying, apoyándose en la plataforma LaLigaVS.

Posteriormente, la Red se consolidará como un instrumento para abordar otras problemáticas sociales y cuestiones en las que el fútbol pueda "actuar como motor de transformación social".

Durante la presentación, José Montero, director de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de LaLiga, ha explicado la estructura y objetivos del proyecto, destacando la importancia de coordinar esfuerzos a nivel local.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del compromiso global de LaLiga en la lucha contra el odio y la promoción de valores a través del deporte -materializado en plataformas como LaligaVS-, la organización refuerza su papel como "agente activo en la construcción de una sociedad más inclusiva, respetuosa y cohesionada".