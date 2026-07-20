Vitoria-Gasteiz levantará las restricciones a la ZBE a los vehículos vinculados a la organización de las fiestas

Archivo - Cartel de la ZBE en Vitoria-Gasteiz - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz levantará las restricciones sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a los vehículos vinculados a la organización de las fiestas y a los actos previstos entre el 24 de julio y el 10 de agosto, de forma excepcional.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artolazabal, quien ha concretado que podrán acceder los vehículos de las cuadrillas de blusas y neskas, de las entidades organizadoras, de las empresas encargadas del montaje y desmontaje de infraestructuras y de aquellos servicios directamente relacionados con la celebración de las fiestas y la Feria de los Ajos.

Según ha trasladado, todos ellos dispondrán de la correspondiente autorización y de una tarjeta identificativa emitida por el Servicio de Cultura y la Policía Local, que acreditará su exención durante ese periodo.