Vitoria-Gasteiz recibe a las compañías que participan en KaldeArte 2026

Representantes de compañías que participan en KaldeArte 2026 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA

VITORIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las compañías Zenit Aerial ballet, Be Flat, Markeliñe, Bitsa y Kankarro se han reunido este jueves con la concejala de Cultura de Vitoria, Sonia Díaz de Corcuera, en la Plaza Martín Ttipia para hablar de sus propuestas de cara a la muestra KaldeArte.

Según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria, este viernes arrancará la XX edición de KaldeArte, la Muestra Internacional de Artes de Calle de Vitoria-Gasteiz. Durante tres días, del 12 al 14 de junio, las artes de calle llenarán doce espacios diferentes del centro de la ciudad.

En este aniversario se podrá disfrutar de 32 compañías de diferentes lugares del mundo que mostrarán sus espectáculos al público en un total de 58 representaciones de todo tipo de formatos.