Vitoria-Gasteiz reivindica "alzar la voz" para "visibilizar todas las realidades de las personas LGTBIQ+"

Archivo - La bandera arcoíris cuelga de la fachada del Ayuntamiento de Vitoria para celebrar el Día del Orgullo LGTBI+ - AYUNTAMIENTO DE VITORIA - Archivo

VITORIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reivindicado "alzar la voz" el 28 de junio, 'Día Internacional por la Liberación Sexual y el Orgullo del Colectivo LGTBIQ+', porque "celebrar también es resistir, porque visibilizar todas las realidades de las personas LGTBIQ+ sigue siendo importante y porque todavía hay muchas personas cuyas voces, experiencias y necesidades continúan quedando al margen".

La Junta de Portavoces ha aprobado una Declaración Institucional, que será ratificada en el próximo Pleno municipal, en la que la capital alavesa "reconoce el camino realizado por el colectivo LGTBIQ+, visibiliza la diversidad que existe en nuestra sociedad y defiende los derechos que han sido conquistados gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas y movimientos sociales".

El texto señala que el 28 de junio "también debe ser un momento para reflexionar sobre aquello que todavía queda pendiente, porque, aunque hablemos de colectivo LGTBIQ+ en conjunto, no todas las realidades están atravesadas por el mismo contexto".

Así, expone que existen identidades, corporalidades y orientaciones sexuales que continúan siendo "menos visibles, menos comprendidas y más expuestas a la discriminación". Entre ellas, se encuentran las personas trans e intersexuales, así como las mujeres lesbianas y las personas bisexuales, cuyas realidades siguen enfrentando mayores dificultades para ser reconocidas plenamente. "Esta situación no sólo se produce en la sociedad en general, sino que también persiste dentro de los propios espacios y comunidades donde debería existir una mayor inclusión y reconocimiento", ha lamentado.

Al mismo tiempo, ha apelado a "tener una mirada interseccional", ya que la discriminación no actúa de una única manera ni afecta igual a todas las personas, sino que son muchas las aristas que nos atraviesan. "La orientación sexual, la identidad o los cuerpos se cruzan muchas veces con otras situaciones de vulnerabilidad o discriminación social: el racismo, la pobreza, el sinhogarismo, las infancias, la discapacidad, la diversidad psíquica u otras formas de exclusión social", ha explicado al respecto.

"Esto significa que no es lo mismo vivir siendo una persona LGTBIQ+ con una red de apoyo, estabilidad económica o reconocimiento social, que hacerlo desde contextos de precariedad, aislamiento o discriminación múltiple", ha añadido, para señalar que, en Euskadi viven, aunque muchas veces en situación de vulnerabilidad, desigualdad e invisibilidad personas LGTBIQ+ migradas en situación administrativa irregular; en situación de calle, mayores en espacios heteronormativos y jóvenes LGTBIQ+ con diversidad psíquica.

"Hay personas que siguen teniendo más dificultades para acceder a un empleo, a una vivienda, a la atención sanitaria, a espacios seguros o incluso a la posibilidad de vivir su identidad con tranquilidad en el espacio público. Por eso, cuando hablamos de Orgullo, también hablamos de garantizar derechos y condiciones de vida dignas para todas las personas. Hablamos de construir una sociedad donde nadie tenga que esconderse, justificarse o sentir miedo por ser quien es", ha apelado.

ESPACIOS INSEGUROS

La declaración municipal expone que, en los últimos años, estamos viendo cómo "determinados discursos cuestionan derechos ya conquistados y cómo algunos espacios se vuelven cada vez menos seguros para ciertas personas LGTBIQ+".

"Frente a ello, es importante recordar que todos los espacios de la sociedad pertenecen a toda la ciudadanía. Y si es verdaderamente público, debe ser necesariamente diverso. Las calles, las instituciones, los centros educativos, los espacios culturales y comunitarios tienen que ser lugares donde todas las personas puedan existir y participar en igualdad de condiciones", ha promulgado.

El texto señala que la diversidad "no es una amenaza ni una excepción, es una realidad social y un valor colectivo que nos enriquece como sociedad y nos hace más abiertas, más democráticas y más humanas". Por ello, indica que el 28 de junio "sigue siendo necesario alzar la voz, porque celebrar también es resistir, porque visibilizar todas las realidades de las personas LGTBIQ+ sigue siendo importante y porque todavía hay muchas personas cuyas voces, experiencias y necesidades continúan quedando al margen".

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reafirmado su compromiso con todas las personas LGTBIQ+, especialmente con aquellas que viven situaciones de mayor vulnerabilidad, y ha dicho que seguirá trabajando para construir una sociedad "más justa, inclusiva y diversa para todas ellas".